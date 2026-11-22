1 श्री शोभित कुमार पुलिस उपाधीक्षक, जनपद बुलन्दशहर पुलिस उपाधीक्षक, जनपद कानपुर देहात

2 श्री दिलीप कुमार सिंह सहायक पुलिस आयुक्त, कमिश्नरेट कानपुर नगर पुलिस उपाधीक्षक, जनपद मीरजापुर

3 श्री सुजीत कुमार दुबे सहायक पुलिस आयुक्त, कमिश्नरेट लखनऊ पुलिस उपाधीक्षक, जनपद अयोध्या

4 श्री शुभम तोडी पुलिस उपाधीक्षक, जनपद आजमगढ़ पुलिस उपाधीक्षक, जनपद सम्भल

5 श्री अतुल कुमार सिंह–I पुलिस उपाधीक्षक, जनपद अमेठी पुलिस उपाधीक्षक, जनपद महराजगंज

6 श्री महेन्द्र कुमार शुक्ला पुलिस उपाधीक्षक, जनपद अयोध्या पुलिस उपाधीक्षक, जनपद महोबा

7 श्री रवि कुमार गुप्ता सहायक पुलिस आयुक्त, कमिश्नरेट प्रयागराज पुलिस उपाधीक्षक, जनपद गोण्डा

8 श्री आशुतोष तिवारी पुलिस उपाधीक्षक, जनपद अयोध्या पुलिस उपाधीक्षक, जनपद हरदोई

9 श्री राजेश सिंह पुलिस उपाधीक्षक, जनपद बिजनौर पुलिस उपाधीक्षक, जनपद हरदोई

10 श्री नीलेश मिश्रा पुलिस उपाधीक्षक, जनपद बरेली पुलिस उपाधीक्षक, जनपद गोरखपुर

11 श्री प्रवीण कुमार सिंह–I सहायक पुलिस आयुक्त, कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर पुलिस उपाधीक्षक, जनपद हापुड़

12 श्री बृजमोहन राय पुलिस उपाधीक्षक, जनपद फतेहपुर पुलिस उपाधीक्षक, ए०पी०टी०एस० चुनार, मीरजापुर

13 श्री राजेश कुमार सिंह पुलिस उपाधीक्षक, जनपद गोण्डा पुलिस उपाधीक्षक, जनपद शाहजहांपुर

14 श्री ओंकार दत्त तिवारी पुलिस उपाधीक्षक, जनपद गोरखपुर सहायक पुलिस आयुक्त, कमिश्नरेट गाजियाबाद

15 श्री कुलदीप कुमार गुप्ता पुलिस उपाधीक्षक, जनपद मुरादाबाद पुलिस उपाधीक्षक, जनपद मुजफ्फरनगर

16 श्री रजनीश वर्मा सहायक पुलिस आयुक्त, कमिश्नरेट लखनऊ पुलिस उपाधीक्षक, जनपद बागपत

17 श्री राजेश कुमार श्रीवास्तव पुलिस उपाधीक्षक, जनपद ललितपुर पुलिस उपाधीक्षक, जनपद सुलतानपुर

18 श्री अनुज मिश्रा पुलिस उपाधीक्षक, जनपद हरदोई पुलिस उपाधीक्षक, जनपद शाहजहांपुर

19 श्री चमन सिंह चावड़ा पुलिस उपाधीक्षक, जनपद भदोही पुलिस उपाधीक्षक, जनपद मथुरा

20 श्री मधुप कुमार सिंह पुलिस उपाधीक्षक, जनपद बुलन्दशहर पुलिस उपाधीक्षक, जनपद बरेली

21 श्री राजीव कुमार गुप्ता सहायक पुलिस आयुक्त, कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर पुलिस उपाधीक्षक, जनपद अलीगढ़

22 श्री देश दीपक सिंह पुलिस उपाधीक्षक, जनपद बिजनौर पुलिस उपाधीक्षक, जनपद सहारनपुर

23 श्री रामकरन पुलिस उपाधीक्षक, जनपद बुलन्दशहर सहायक पुलिस आयुक्त, कमिश्नरेट लखनऊ

24 श्री नितिन कुमार पुलिस उपाधीक्षक, जनपद बरेली पुलिस उपाधीक्षक, जनपद जौनपुर

25 श्री सुनील कुमार सिंह पुलिस उपाधीक्षक, जनपद अयोध्या पुलिस उपाधीक्षक, जनपद गोण्डा

26 श्री पवन कुमार सहायक पुलिस आयुक्त, कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर पुलिस उपाधीक्षक, जनपद भदोही

27 श्री सिद्धार्थ गौतम सहायक पुलिस आयुक्त, कमिश्नरेट गाजियाबाद सहायक पुलिस आयुक्त, कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर

28 श्री अरूण कुमार सिंह–IV पुलिस उपाधीक्षक, जनपद बरेली पुलिस उपाधीक्षक, जनपद खीरी

29 श्री देव प्रकाश निरीक्षक/पुलिस उपाधीक्षक, परिक्षेत्र कार्यालय मीरजापुर सहायक सेनानायक, 39वीं वाहिनी पीएसी, मीरजापुर

30 श्री अमरीश कुमार पुलिस उपाधीक्षक, जनपद फिरोजाबाद सहायक पुलिस आयुक्त, कमिश्नरेट लखनऊ

31 श्री जितेन्द्र कुमार शर्मा पुलिस उपाधीक्षक, जनपद हापुड़ पुलिस उपाधीक्षक, जनपद अयोध्या

32 श्री सूर्यबली मौर्य सहायक पुलिस आयुक्त, कमिश्नरेट गाजियाबाद पुलिस उपाधीक्षक, जनपद आजमगढ़

33 श्री संजय कुमार रेड्डी पुलिस उपाधीक्षक, जनपद देवरिया पुलिस उपाधीक्षक, जनपद कौशाम्बी

34 श्री सुधाकर पाण्डेय पुलिस उपाधीक्षक, जनपद गाजीपुर पुलिस उपाधीक्षक, जनपद फतेहगढ़

35 श्री अरूण कुमार चौरसिया पुलिस उपाधीक्षक, जनपद फिरोजाबाद पुलिस उपाधीक्षक, जनपद संतकबीरनगर

36 श्री संतोष कुमार सिंह–V पुलिस उपाधीक्षक, जनपद हरदोई पुलिस उपाधीक्षक, जनपद उन्नाव

37 श्री भास्कर वर्मा सहायक पुलिस आयुक्त, कमिश्नरेट गाजियाबाद सहायक पुलिस आयुक्त, कमिश्नरेट कानपुरनगर

38 श्री राधा रमण सिंह सहायक पुलिस आयुक्त, कमिश्नरेट लखनऊ पुलिस उपाधीक्षक, जनपद खीरी

39 श्री हिमांशु माथुर पुलिस उपाधीक्षक, जनपद हाथरस पुलिस उपाधीक्षक, जनपद मथुरा

40 श्री परमानन्द कुशवाहा पुलिस उपाधीक्षक, जनपद जौनपुर पुलिस उपाधीक्षक, जनपद सहारनपुर

41 श्री देवेश सिंह–I सहायक पुलिस आयुक्त, कमिश्नरेट आगरा पुलिस उपाधीक्षक, जनपद मथुरा

42 श्री संदीप सिंह पुलिस उपाधीक्षक, जनपद बरेली सहायक पुलिस आयुक्त, कमिश्नरेट वाराणसी

43 श्री गिरेन्द्र कुमार सिंह पुलिस उपाधीक्षक, जनपद जौनपुर पुलिस उपाधीक्षक, जनपद गोरखपुर

44 श्री रामवीर सिंह पुलिस उपाधीक्षक, जनपद झांसी सहायक सेनानायक, 04वीं वाहिनी एस०एस०एफ०, मथुरा

45 श्री शमशेर बहादुर सिंह पुलिस उपाधीक्षक, जनपद खीरी पुलिस उपाधीक्षक, जनपद सुलतानपुर

46 श्री धर्मेन्द्र सिंह यादव सहायक सेनानायक, 35वीं वाहिनी पीएसी, लखनऊ से पुलिस अकादमी, मुरादाबाद हेतु स्थानान्तरणाधीन स्थानान्तरण निरस्त

47 श्री राजीव सिरोही पुलिस उपाधीक्षक, जनपद कानपुर देहात पुलिस उपाधीक्षक, जनपद मथुरा

48 श्री रत्नेश सिंह सहायक पुलिस आयुक्त, कमिश्नरेट लखनऊ पुलिस उपाधीक्षक, सुरक्षा मुख्यालय, उ०प्र० लखनऊ

49 श्री सुनील कुमार सिंह–II सहायक पुलिस आयुक्त, कमिश्नरेट प्रयागराज पुलिस उपाधीक्षक, जनपद अम्बेडकरनगर

50 श्री अजय कुमार–IV पुलिस उपाधीक्षक, जनपद ललितपुर पुलिस उपाधीक्षक, जनपद झांसी

51 श्री दिनेश दत्त मिश्र पुलिस उपाधीक्षक, जनपद मऊ सहायक सेनानायक, 10वीं वाहिनी पीएसी, बाराबंकी

52 श्री इमरान अहमद सहायक पुलिस आयुक्त, कमिश्नरेट आगरा सहायक पुलिस आयुक्त, कमिश्नरेट गाजियाबाद

53 श्री आशीष प्रताप सिंह पुलिस उपाधीक्षक, जनपद मुरादाबाद पुलिस उपाधीक्षक, जनपद आजमगढ़

54 श्री दीपक दुबे पुलिस उपाधीक्षक, जनपद महोबा पुलिस उपाधीक्षक, जनपद बरेली

55 श्री भूषण वर्मा पुलिस उपाधीक्षक, जनपद मथुरा पुलिस उपाधीक्षक, जनपद जौनपुर

56 श्री रविकान्त गौंड पुलिस उपाधीक्षक, जनपद महोबा सहायक पुलिस आयुक्त, कमिश्नरेट आगरा

57 श्री यादवेन्द्र यादव पुलिस उपाधीक्षक, जनपद खीरी पुलिस उपाधीक्षक, जनपद बरेली

58 श्री अनिल कुमार शाही निरीक्षक/पुलिस उपाधीक्षक, जनपद बुलन्दशहर पुलिस उपाधीक्षक, जनपद मुजफ्फरनगर

59 श्री मंजय सिंह सहायक पुलिस आयुक्त, कमिश्नरेट कानपुर नगर पुलिस उपाधीक्षक, जनपद अयोध्या

60 श्री राजेश कुमार–V पुलिस उपाधीक्षक, जनपद मुरादाबाद पुलिस उपाधीक्षक, जनपद ललितपुर

61 श्री अजय सिंह चौहान पुलिस उपाधीक्षक, जनपद मैनपुरी पुलिस उपाधीक्षक, जनपद सोनभद्र

62 श्री पियूष पुलिस उपाधीक्षक, जनपद अयोध्या पुलिस उपाधीक्षक, जनपद गोरखपुर

63 श्री अरूण कुमार सिंह–VI पुलिस उपाधीक्षक, जनपद खीरी पुलिस उपाधीक्षक, जनपद अयोध्या

64 श्री गौरव सिंह–II सहायक पुलिस आयुक्त, कमिश्नरेट आगरा पुलिस उपाधीक्षक, जनपद बिजनौर

65 श्री आशुतोष कुमार–I पुलिस उपाधीक्षक, जनपद मेरठ पुलिस उपाधीक्षक, जनपद रायबरेली

66 श्री गजेन्द्र पाल सिंह पुलिस उपाधीक्षक, जनपद मुजफ्फरनगर पुलिस उपाधीक्षक, जनपद अमरोहा

67 श्री रविकान्त पारासर पुलिस उपाधीक्षक, जनपद सहारनपुर सहायक पुलिस आयुक्त, कमिश्नरेट वाराणसी

68 श्री धर्मेन्द्र सिंह पुलिस उपाधीक्षक, जनपद मथुरा पुलिस उपाधीक्षक, जनपद मुरादाबाद

69 श्री शकील अहमद सहायक पुलिस आयुक्त, कमिश्नरेट लखनऊ सहायक पुलिस आयुक्त, कमिश्नरेट आगरा

70 श्री मुनेन्द्र पाल सिंह पुलिस उपाधीक्षक, जनपद मीरजापुर सहायक पुलिस आयुक्त, कमिश्नरेट प्रयागराज

71 श्री शिव नारायन वैश्य पुलिस उपाधीक्षक, जनपद प्रतापगढ़ सहायक पुलिस आयुक्त, कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर

72 श्री विधि भूषण मौर्य पुलिस उपाधीक्षक, जनपद पीलीभीत पुलिस उपाधीक्षक, जनपद महोबा

73 श्री विवेक यादव सहायक पुलिस आयुक्त, कमिश्नरेट प्रयागराज सहायक पुलिस आयुक्त, कमिश्नरेट लखनऊ

74 श्री यादवेन्द्र बहादुर पाल पुलिस उपाधीक्षक, जनपद रायबरेली पुलिस उपाधीक्षक, जनपद मीरजापुर

75 श्रीमती सुमन कनौजिया पुलिस उपाधीक्षक, जनपद मथुरा सहायक पुलिस आयुक्त, कमिश्नरेट आगरा

76 श्री राजवीर सिंह परिहार पुलिस उपाधीक्षक, जनपद रामपुर पुलिस उपाधीक्षक, जनपद अमेठी

77 श्री देव नारायण यादव सहायक सेनानायक, 42वीं वाहिनी पीएसी, प्रयागराज से ए०पी०टी०एस० चुनार, मीरजापुर हेतु स्थानान्तरणाधीन सहायक सेनानायक, 04वीं वाहिनी पीएसी, प्रयागराज

78 श्री हर्ष पाण्डेय पुलिस उपाधीक्षक, जनपद सोनभद्र पुलिस उपाधीक्षक, जनपद जौनपुर

79 श्रीमती अंजली कटारिया पुलिस उपाधीक्षक, जनपद अमरोहा पुलिस उपाधीक्षक, जनपद बुलन्दशहर

80 श्री किरन पाल सिंह पुलिस उपाधीक्षक, जनपद आजमगढ़ पुलिस उपाधीक्षक, जनपद फिरोजाबाद

81 श्री अनिल कुमार सिंह–IV पुलिस उपाधीक्षक, जनपद मथुरा पुलिस उपाधीक्षक, जनपद बदायूं

82 श्रीमती प्रतिभा सिंह निरीक्षक/पुलिस उपाधीक्षक, अभिसूचना मुख्यालय, उ०प्र० लखनऊ पुलिस उपाधीक्षक, अभिसूचना मुख्यालय, उ०प्र० लखनऊ

83 श्री विजय कुमार सिंह तोमर पुलिस उपाधीक्षक, जनपद बागपत पुलिस उपाधीक्षक, जनपद गाजीपुर

84 श्री आनन्द कुमार राय पुलिस उपाधीक्षक, जनपद गोण्डा पुलिस उपाधीक्षक, जनपद फतेहपुर

85 श्री श्रीयश त्रिपाठी पुलिस उपाधीक्षक, जनपद अयोध्या पुलिस उपाधीक्षक, जनपद गोरखपुर

86 श्रीमती प्रतिमा वर्मा पुलिस उपाधीक्षक, जनपद जौनपुर पुलिस उपाधीक्षक, जनपद मुरादाबाद

87 श्री अरविन्द कुमार–I पुलिस उपाधीक्षक, जनपद उन्नाव सहायक पुलिस आयुक्त, कमिश्नरेट लखनऊ

88 श्री प्रदीप कुमार–II पुलिस उपाधीक्षक, जनपद रायबरेली पुलिस उपाधीक्षक, जनपद सोनभद्र

89 श्री रोहित यादव सहायक सेनानायक, 11वीं वाहिनी पीएसी, सीतापुर पुलिस उपाधीक्षक, पी०टी०सी० सीतापुर

90 श्रीमती दीपांशी राठौर पुलिस उपाधीक्षक, जनपद गोरखपुर सहायक पुलिस आयुक्त, कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर

91 श्रीमती ज्योति यादव पुलिस उपाधीक्षक, जनपद शाहजहाँपुर सहायक सेनानायक, 24वीं वाहिनी पीएसी, मुरादाबाद

92 श्री अभिषेक कुमार राहुल सहायक पुलिस आयुक्त, कमिश्नरेट कानपुरनगर पुलिस उपाधीक्षक, जनपद अलीगढ़

93 श्री प्रखर पाण्डेय पुलिस उपाधीक्षक, जनपद बुलन्दशहर पुलिस उपाधीक्षक, जनपद मऊ

94 श्री अन्निद्य विक्रम सिंह पुलिस उपाधीक्षक, जनपद गाजीपुर पुलिस उपाधीक्षक, जनपद बहराइच

95 श्री श्याम सिंह पुलिस उपाधीक्षक, जनपद शामली पुलिस उपाधीक्षक, जनपद उन्नाव

96 श्रीमती सुनीता दहिया पुलिस उपाधीक्षक, जनपद मुरादाबाद पुलिस उपाधीक्षक, जनपद बरेली

97 श्री शशि प्रकाश शर्मा पुलिस उपाधीक्षक, जनपद सहारनपुर पुलिस उपाधीक्षक, जनपद बस्ती

98 श्रीमती दीक्षा सिंह सहायक पुलिस आयुक्त, कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर सहायक पुलिस आयुक्त, कमिश्नरेट गाजियाबाद

99 श्री गौरव कुमार सहायक पुलिस आयुक्त, कमिश्नरेट वाराणसी पुलिस उपाधीक्षक, जनपद बिजनौर

100 श्री अरूण कुमार पुलिस उपाधीक्षक, साइबर क्राइम मुख्यालय, लखनऊ से जनपद सुलतानपुर के पद पर स्थानान्तरणाधीन स्थानान्तरण निरस्त

101 श्रीमती प्रियाश्री पाल सहायक पुलिस आयुक्त, कमिश्नरेट गाजियाबाद पुलिस उपाधीक्षक, जनपद मेरठ

102 श्री अजय कुमार यादव सहायक सेनानायक, 25वीं वाहिनी पीएसी, रायबरेली पुलिस उपाधीक्षक, पी०टी०एस० सुलतानपुर

103 श्री विनय कुमार गौतम पुलिस उपाधीक्षक, जनपद सुलतानपुर पुलिस उपाधीक्षक, जनपद खीरी

104 श्रीमती मोनिका यादव–II पुलिस उपाधीक्षक, पी०टी०सी०, मुरादाबाद पुलिस उपाधीक्षक, पी०टी०एस०, मुरादाबाद

105 श्री राज सोनकर पुलिस उपाधीक्षक, जनपद सोनभद्र पुलिस उपाधीक्षक, ए०पी०टी०एस० चुनार, मीरजापुर

106 श्रीमती रूपाली राव पुलिस उपाधीक्षक, जनपद मुजफ्फरनगर सहायक पुलिस आयुक्त, कमिश्नरेट गाजियाबाद

107 श्रीमती हर्षिता तिवारी पुलिस उपाधीक्षक, जनपद बहराइच पुलिस उपाधीक्षक, जनपद गाजीपुर

108 श्री अमोद कुमार सिंह निरीक्षक/पुलिस उपाधीक्षक, जनपद फतेहगढ़ पुलिस उपाधीक्षक, जनपद भदोही

109 श्रीमती प्रज्ञा पाठक सहायक पुलिस आयुक्त, कमिश्नरेट वाराणसी सहायक पुलिस आयुक्त, कमिश्नरेट लखनऊ

110 श्री अनिल कुमार सहायक सेनानायक, 49वीं वाहिनी पीएसी, गौतमबुद्धनगर पुलिस उपाधीक्षक, पुलिस अकादमी, मुरादाबाद

111 श्री महेश कुमार पुलिस उपाधीक्षक, जनपद अलीगढ़ सहायक पुलिस आयुक्त, कमिश्नरेट कानपुर नगर

112 श्रीमती अनीता चौहान पुलिस उपाधीक्षक, जनपद हापुड़ पुलिस उपाधीक्षक, जनपद मथुरा

113 श्री कुलदीप कुमार पुलिस उपाधीक्षक, जनपद सम्भल पुलिस उपाधीक्षक, जनपद मुरादाबाद

114 श्री शैलेन्द्र कुमार वाजपेयी सहायक सेनानायक, 37वीं वाहिनी पीएसी, कानपुर नगर पुलिस उपाधीक्षक, ए०पी०टी०सी०, सीतापुर

115 श्री श्यामजीत प्रमिला सिंह सहायक पुलिस आयुक्त, कमिश्नरेट प्रयागराज पुलिस उपाधीक्षक, पुलिस अकादमी मुरादाबाद

116 श्री शशांक शेखर त्रिपाठी पुलिस उपाधीक्षक, यू०पी०पी०सी०एल० प्रयागराज पुलिस उपाधीक्षक, उ०प्र० पुलिस कम्प्यूटर केन्द्र, उ०प्र० लखनऊ

117 श्री राजू कुमार साव पुलिस उपाधीक्षक, जनपद मुजफ्फरनगर पुलिस उपाधीक्षक, जनपद बाराबंकी

118 श्री जसवीर सिंह सिरोही निरीक्षक/सहायक पुलिस आयुक्त, कमिश्नरेट आगरा पुलिस उपाधीक्षक, जनपद बाराबंकी

119 श्री अखिलेश राजन पुलिस उपाधीक्षक, जनपद बांदा पुलिस उपाधीक्षक, यू०पी०–112 मुख्यालय, उ०प्र० लखनऊ

120 श्री अजेन्द्र यादव सहायक पुलिस आयुक्त, कमिश्नरेट प्रयागराज पुलिस उपाधीक्षक, जनपद बुलन्दशहर

121 श्री धीरेन्द्र सिंह निरीक्षक (अभिसूचना)/पुलिस उपाधीक्षक, एल०आई०यू०, भदोही पुलिस उपाधीक्षक, एल०आई०यू०, गोरखपुर

122 श्री प्रेम प्रकाश सिंह निरीक्षक/पुलिस उपाधीक्षक, जनपद प्रतापगढ़ पुलिस उपाधीक्षक, यू०पी०पी०सी०एल०, प्रयागराज

123 श्री अनिल कुमार पाण्डेय सहायक पुलिस आयुक्त, कमिश्नरेट वाराणसी पुलिस उपाधीक्षक, जनपद बुलन्दशहर

124 श्री देवी दयाल पुलिस उपाधीक्षक, एल०आई०यू०, गोरखपुर पुलिस उपाधीक्षक, पी०टी०सी० सीतापुर

125 श्री रितिक कपूर पुलिस उपाधीक्षक, जनपद सुलतानपुर पुलिस उपाधीक्षक, ए०सी०ओ० मुख्यालय, उ०प्र० लखनऊ

126 श्री अनुराग कुमार सिंह पुलिस उपाधीक्षक, जनपद गोरखपुर सहायक पुलिस आयुक्त, कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर

127 श्री जियाउद्दीन अहमद सहायक पुलिस आयुक्त, कमिश्नरेट गाजियाबाद सहायक पुलिस आयुक्त, कमिश्नरेट कानपुरनगर

128 श्री अनूप कुमार निरीक्षक/सहायक पुलिस आयुक्त, कमिश्नरेट लखनऊ पुलिस उपाधीक्षक, जनपद बांदा

129 श्री अनूप कुमार सिंह पुलिस उपाधीक्षक, जनपद अम्बेडकरनगर सहायक पुलिस आयुक्त, कमिश्नरेट प्रयागराज

130 श्री अशोक कुमार सिंह निरीक्षक/पुलिस उपाधीक्षक, जनपद बलरामपुर पुलिस उपाधीक्षक, जनपद बाराबंकी

131 श्री अमर बहादुर पुलिस उपाधीक्षक, जनपद मीरजापुर पुलिस उपाधीक्षक, जनपद प्रतापगढ़

132 श्री चन्द्र प्रकाश मिश्र कम्पनी कमाण्डर/सहायक सेनानायक, विशेष परिक्षेत्र सुरक्षा वाहिनी, लखनऊ पुलिस उपाधीक्षक, पी०टी०एस०, उन्नाव

133 श्री समीर कुमार सिंह पुलिस उपाधीक्षक, जनपद बाराबंकी सहायक पुलिस आयुक्त, कमिश्नरेट लखनऊ

134 श्री विक्रान्त द्विवेदी सहायक सेनानायक, 24वीं वाहिनी पीएसी, मुरादाबाद सहायक पुलिस आयुक्त, कमिश्नरेट प्रयागराज

135 श्रीमती विनीता पुलिस उपाधीक्षक, पी०टी०एस०, मेरठ पुलिस उपाधीक्षक, जनपद रायबरेली

136 सुश्री अनुष्का सहायक सेनानायक, 04वीं वाहिनी पीएसी, प्रयागराज पुलिस उपाधीक्षक, जनपद मुरादाबाद

137 श्री प्रद्युम्न कुमार सिंह पुलिस उपाधीक्षक, जनपद बहराइच पुलिस उपाधीक्षक, जनपद देवरिया

138 श्रीमती नीलम विष्ट पुलिस उपाधीक्षक, जनपद बागपत पुलिस उपाधीक्षक, महिला एवं बाल सुरक्षा संगठन, लखनऊ

139 श्री इन्द्र मोहन बडौला पुलिस उपाधीक्षक/स्टाफ आफीसर, जोन कार्यालय, मेरठ पुलिस उपाधीक्षक, जनपद मुजफ्फरनगर

140 श्री रंजीत कुमार सहायक पुलिस आयुक्त, कमिश्नरेट लखनऊ पुलिस उपाधीक्षक, एस०टी०एफ० मुख्यालय, उ०प्र० लखनऊ

141 श्री प्रदीप कुमार मौर्या पुलिस उपाधीक्षक, जनपद उन्नाव पुलिस उपाधीक्षक, जनपद ललितपुर

142 श्री शुभेन्दु सिंह पुलिस उपाधीक्षक, जनपद सिद्धार्थनगर पुलिस उपाधीक्षक, जनपद बस्ती

143 श्री प्रियम राजशेखर पाण्डेय पुलिस उपाधीक्षक, जनपद संतकबीर नगर पुलिस उपाधीक्षक, जनपद सिद्धार्थनगर