ओपी राजभर का अखिलेश यादव पर बड़ा हमला फोटो सोर्स-IANS
OP Rajbhar targets Akhilesh Yadav: सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष और कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर तीखा हमला बोला है। ओम प्रकाश राजभर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट कर अखिलेश यादव के हालिया बयानों पर पलटवार किया है। उन्होंने पुलिस और सरकारी कर्मचारियों के प्रति भाषा को लेकर अखिलेश यादव पर निशाना साधा। इसके साथ ही राजभर ने कहा कि अखिलेश यादव को अपने रामपुर वाले चचाजान (आजम खान) से सलाह लेनी चाहिए।
ओम प्रकाश राजभर ने अपनी पोस्ट में लिखा कि, मित्र अखिलेश यादव जी! बड़े बुजुर्गों ने कहा है कि अच्छा बनने के लिए संगत अच्छी रखनी होती है। उन्होंने आरोप लगाया कि जब संगत अच्छी नहीं होगी तो, जुबान भी अच्छी नहीं रहेगी और ऐसे में मुंह से गुंडागर्दी वाली बातें ही निकलेंगी। राजभर ने मीडिया के सामने पुलिस से स्टेपनी बदलवाने और अन्य धमकियां देने का जिक्र करते हुए सवाल किया कि अखिलेश यादव आखिर इस तरह की अंट-शंट बातें क्यों बोलने लगे हैं।
अपनी पोस्ट में राजभर ने आजम खान के रामपुर लौटने की ओर इशारा करते हुए भी तंज कसा। राजभर ने लिखा कि, रामपुर वाले चचाजान के लौट आने से या तो अखिलेश यादव को बहुत ज्यादा खुशी हुई है या फिर बहुत बड़ा सदमा लग गया है। राजभर ने सलाह देते हुए कहा कि अखिलेश यादव को अपने बड़े बुजुर्गों के पास बैठकर ज्ञान लेना चाहिए और यदि विश्वास न हो तो रामपुर वाले चचाजान से ही विशेषज्ञ सलाह ले लें।
राजभर ने आरोप लगाया कि 10 साल पहले वे भी इसी तरह सरकारी नौकरी करने वालों को गुलाम व तनखैया समझते थे और पुलिस से अपनी भैंस ढूंढवाते थे। उन्होंने कहा कि, 10 साल बाद अब उनकी जुबान पूरी तरह ठीक तो नहीं हुई है, लेकिन थोड़ी नरम जरूर हो गई है। राजभर ने अखिलेश यादव से कहा कि वे उनसे पूछ लें कि क्या वे अब भी सरकारी कर्मचारियों को तनखैया समझते हैं और उनसे जूते साफ कराएंगे। इतना पूछने पर वे अपने अनुभव से अचूक ज्ञान जरूर देंगे।
ओम प्रकाश राजभर ने आगे लिखा कि अखिलेश यादव की बड़ी-बड़ी बातों पर उनके कुछ समर्थक भले ही तालियां बजा सकते हैं, लेकिन प्रदेश में लाखों युवा सरकारी नौकरियों में जाने के लिए लगन और परिश्रम से तैयारी में जुटे हैं। उन्होंने कहा कि अपनी मंशा जाहिर कर इन लाखों युवाओं का मनोबल नहीं तोड़ना चाहिए। राजभर ने दावा किया कि युवा इन बयानों को सुन और समझ रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि 10 साल पहले सैफई सिंडिकेट के दौरान पूरे सरकारी तंत्र को गुलाम बनाकर रखा गया। राजभर के अनुसार कॉलर पकड़कर सरकारी कागजों पर हस्ताक्षर कराने वालों को उत्तर प्रदेश की जनता ने 10 साल पहले ही सत्ता से बाहर कर दिया था।
उत्तर प्रदेश पुलिस का बचाव करते हुए ओम प्रकाश राजभर ने दावा किया कि आज यूपी पुलिस में ऐसे युवाओं की बड़ी फौज भर्ती हो चुकी है, जो किसी की सिफारिश या लेनदेन से नहीं बल्कि अपनी लगन, मेहनत और काबिलियत के दम पर नौकरी में आए हैं। उन्होंने कहा कि आज यह फोर्स कानून का राज स्थापित करने और मुसीबत के समय मदद के लिए डटे रहने वाली फोर्स बन चुकी है। पोस्ट के अंत में राजभर ने अखिलेश यादव को सुझाव दिया कि समय बदल चुका है, इसलिए वे लंबी-लंबी डींगें हांकना और सरकारी कर्मचारियों को अपना गुलाम बनाने का सपना देखना छोड़ दें।
बड़ी खबरेंView All
लखनऊ
उत्तर प्रदेश