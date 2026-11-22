ओम प्रकाश राजभर ने आगे लिखा कि अखिलेश यादव की बड़ी-बड़ी बातों पर उनके कुछ समर्थक भले ही तालियां बजा सकते हैं, लेकिन प्रदेश में लाखों युवा सरकारी नौकरियों में जाने के लिए लगन और परिश्रम से तैयारी में जुटे हैं। उन्होंने कहा कि अपनी मंशा जाहिर कर इन लाखों युवाओं का मनोबल नहीं तोड़ना चाहिए। राजभर ने दावा किया कि युवा इन बयानों को सुन और समझ रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि 10 साल पहले सैफई सिंडिकेट के दौरान पूरे सरकारी तंत्र को गुलाम बनाकर रखा गया। राजभर के अनुसार कॉलर पकड़कर सरकारी कागजों पर हस्ताक्षर कराने वालों को उत्तर प्रदेश की जनता ने 10 साल पहले ही सत्ता से बाहर कर दिया था।