Akhilesh Yadav Press Conference: समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने लखनऊ स्थित सपा मुख्यालय में आयोजित प्रेस-कॉन्फ्रेंस में भजपा पर जमकर निशाना साधा। अखिलेश यादव ने कहा, हम यह मैसेज देना चाहते हैं कि अगर वे स्कूल बंद करते हैं, तो हम उन बच्चों को स्कूल का सामान और बैग देंगे ताकि वे अपनी पढ़ाई पर वापस लौट सकें। साथ ही उन्होंने कहा कि सपा धार्मिक कथाओं के खिलाफ नहीं है, बल्कि भगवान राम, उनके पिता और भगवान कृष्ण को लेकर अपमानजनक बातें करने वालों के विरोध में है। अखिलेश ने सवाल उठाया कि भगवान राम के पिता के बारे में कोई इस तरह की बात कैसे कह सकता है? अगर ऐसा कोई आम व्यक्ति कह दे तो उसके साथ क्या होगा? अखिलेश ने भाजपा पर धार्मिक आयोजनों में देवी-देवताओं के सम्मान का ध्यान नहीं रखने का आरोप भी लगाया। उन्होंने कहा कि भाजपा के कार्यक्रमों में हनुमान जी को भी नचाया गया। ऐसे में भाजपा से क्या उम्मीद की जा सकती है?