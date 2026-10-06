Follow-up: गोमती उफान पर, फैजुल्लागंज में नावों से राहत जारी, 20 हजार बोतल पानी बांटा

फैजुल्लागंज और आसपास के जलभराव वाले क्षेत्रों में लोगों तक राहत सामग्री पहुंचाने के लिए 48 नावें लगाई गई हैं। जिन इलाकों में सड़क मार्ग से पहुंचना मुश्किल हो गया है, वहां नावों के जरिए प्रशासनिक टीमें पहुंच रही हैं। नावों पर राहत सामग्री लादकर प्रभावित बस्तियों तक पहुंचाई जा रही है। जलभराव के कारण घरों से बाहर निकलने में असमर्थ परिवारों को उनके घरों तक ही भोजन और पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है। राहत कार्य में जुटी टीमें लगातार प्रभावित क्षेत्रों का जायजा ले रही हैं। प्राथमिकता उन परिवारों को दी जा रही है, जिन्हें जलभराव के कारण रोजमर्रा की जरूरतों के लिए भी घर से बाहर निकलने में परेशानी हो रही है। प्रशासन की कोशिश है कि पानी के बीच फंसे लोगों तक जरूरी सामान की आपूर्ति में कोई बाधा न आए।