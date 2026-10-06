AKTU में इनोवेशन प्रोफेशनल्स का प्रशिक्षण शुरू, स्टार्टअप और उद्यमिता के नए अवसरों पर मंथन

कार्यक्रम की शुरुआत नेटवर्किंग सत्र से हुई। इसमें प्रतिभागियों को एक-दूसरे से परिचित होने, अपने अनुभव साझा करने और नवाचार एवं उद्यमिता से जुड़े विचारों पर संवाद करने का अवसर मिला। विशेषज्ञों ने कहा कि मजबूत इकोसिस्टम के निर्माण में नेटवर्किंग की महत्वपूर्ण भूमिका है। अलग-अलग संस्थानों और क्षेत्रों से जुड़े लोगों के बीच संवाद से नए विचारों को सहयोग, मार्गदर्शन और संसाधन मिलने की संभावनाएं बढ़ती हैं। इसके बाद एसोसिएट डीन इनोवेशन डॉ. अनुज कुमार शर्मा ने इनोवेशन हब की ओर से नवाचार और उद्यमिता के क्षेत्र में चलाई जा रही विभिन्न पहलों पर प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि इनोवेशन हब का प्रयास विद्यार्थियों, शोधकर्ताओं और नवाचार से जुड़े लोगों को ऐसा मंच उपलब्ध कराना है, जहां वे अपने विचारों को आगे बढ़ाकर उन्हें व्यावहारिक रूप दे सकें।