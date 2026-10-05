BSP Brahmin Card: बलिया नगर में बसपा का ब्राह्मण कार्ड, सुमंत पांडेय ने 2027 के लिए ठोकी दावेदारी

सुमंत पांडेय की ओर से सामने आए इस दावे के बाद बलिया नगर विधानसभा क्षेत्र में राजनीतिक चर्चाएं तेज हो गई हैं। बताया जा रहा है कि लखनऊ में बसपा सुप्रीमो मायावती से उनकी हालिया मुलाकात हुई, जिसके बाद उन्होंने मीडिया के सामने अपनी राजनीतिक भूमिका और आगामी चुनाव को लेकर अपनी दावेदारी का उल्लेख किया। सुमंत पांडेय का कहना है कि पार्टी उन्हें बलिया नगर विधानसभा क्षेत्र से वर्ष 2027 के चुनाव में उम्मीदवार बना सकती है। हालांकि, यहां यह स्पष्ट करना जरूरी है कि बसपा की ओर से अभी तक सुमंत पांडेय को बलिया नगर विधानसभा सीट का आधिकारिक प्रत्याशी घोषित किए जाने की कोई औपचारिक घोषणा सामने नहीं आई है। ऐसे में फिलहाल उनकी दावेदारी को संभावित प्रत्याशी के तौर पर ही देखा जा रहा है। अंतिम फैसला पार्टी नेतृत्व द्वारा ही किया जाएगा।