‘कांग्रेस पार्टी सिर्फ सत्ता की भूख से चलती है’, दानिश आजाद अंसारी बोले- पार्टी में अंदरूनी लड़ाई, हर नेता दूसरे को कमजोर करने में जुटा

उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने बलिया में कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पार्टी के अंदर सब कुछ ठीक नहीं है और नेता एक-दूसरे को कमजोर करने में लगे हैं। अंसारी के मुताबिक, कांग्रेस में हर नेता दूसरे को शक की नजर से देखता है। उन्होंने आरोप लगाया कि पार्टी में नेताओं के बीच सत्ता हासिल करने की होड़ लगी है। मंत्री ने कहा कि कांग्रेस की राजनीति सत्ता की भूख से चलती है और हर नेता अपने लिए बड़ा पद हासिल करना चाहता है।