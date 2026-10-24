‘भाजपा किसी की सगी नहीं’, आकाश अग्रवाल के समर्थन में उतरे अखिलेश यादव, बोले- BJP ने चुनावी घपलों की सारी हदें पार कर दीं

Uttar Pradesh News: आगरा शिक्षक एमएलसी (MLC)चुनाव में सपा प्रत्याशी आकाश अग्रवाल की ओर से पोलिंग में गड़बड़ी और समर्थकों को परेशान करने के आरोप लगाए जाने के बाद सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भाजपा पर निशाना साधा है। उन्होंने आरोप लगाया कि आकाश अग्रवाल को चुनाव में हराने के लिए भाजपा नेताओं, उनके साथियों और अधिकारियों ने मिलकर चुनावी घपलों की सारी हदें पार कर दीं। अखिलेश यादव ने कहा कि इस घटना से आकाश अग्रवाल के साथ पूरा अग्रवाल समाज भी आहत है। अखिलेश यादव ने कहा कि समय आने पर आकाश अग्रवाल को उचित सम्मान और जगह देकर पूरे अग्रवाल समाज के मान-सम्मान को फिर से स्थापित किया जाएगा।