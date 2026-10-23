‘साढ़े चार साल कुंभकरण की नींद सोते हैं और चुनाव आते ही’: अखिलेश यादव पर बीजेपी का तीखा हमला

आपको बता दें कि इटावा में अखिलेश ने मीडिया से कहा था कि बीजेपी को वोट चुराने की कला सिखाने के लिए एक विश्वविद्यालय खोलना चाहिए और अपने कार्यकर्ताओं के लिए कम से कम तीन साल का कोर्स चलाना चाहिए। क्योंकि इसे सीखने और समझने में उन्हें कम से कम तीन साल तो लगेंगे ही। हालांकि, चोरी करके लोकतंत्र को मजबूत नहीं किया जा सकता। भाजपा को अपना तरीका सुधारना होगा, तभी लोकतंत्र मजबूत होगा। समाजवादी पार्टी और उसके कार्यकर्ता लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए लगातार काम करते रहेंगे।