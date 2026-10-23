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शिवा शर्मा मर्डर केस: हत्यारोपी मॉडल श्रद्धा दुबे को कोर्ट से बड़ा झटका, जमानत अर्जी खारिज

Shiva Sharma Murder Case: लखनऊ में कारोबारी शिवा शर्मा के हत्यारोपी मॉडल श्रद्धा शुक्ला को कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। श्रद्धा शुक्ला, उसकी बहन रश्मि और ड्राइवर दानिश तीनों आरोपियों की जमानत याचिका खारिज हो गई है।
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लखनऊ

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Shaitan Prajapat

Updated: 23 Oct 2026, 3:44 PM IST

Shiva Sharma Case Story Lucknow Murder Case

Shiva Sharma Case Story Lucknow Murder Case: Photo ANI

Shraddha Dubey Bail Rejected: लखनऊ में कारोबारी शिवा शर्मा के हत्यारोपी मॉडल श्रद्धा शुक्ला को कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। श्रद्धा शुक्ला, उसकी बहन रश्मि और ड्राइवर दानिश तीनों आरोपियों की जेल से बाहर आने की उम्मीदे टूट गई है। प्रभारी मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीजेएम) आलोक वर्मा ने तीनों आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। कोर्ट ने कहा कि अपराध गंभीर प्रकृति का है और सत्र न्यायालय द्वारा परीक्षणीय है, इसलिए जमानत का कोई उचित आधार नहीं है।

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23 Oct 2026, 3:44 PM IST

Published on:

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