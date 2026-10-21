‘मैं जानती हूं, मेरी गलती है’, श्रद्धा दुबे फोन पर बोलीं- थोड़ी देर के लिए घर आ सकते हो क्या, थोड़ा मैटर हो गया

बातचीत के दौरान श्रद्धा एक ऑफिसर का भी जिक्र करती हैं। वह शिवा से कहती हैं कि उस अधिकारी को उसके बारे में जानकारी मिली है। पहले शिवा की आर्थिक स्थिति ठीक थी, लेकिन बाद में उसे नुकसान हुआ। इस पर शिवा कहता सुनाई देता है कि सही डिटेल निकाली है। इसके जवाब में श्रद्धा कहती हैं कि अगर लोग उसकी जानकारी निकाल सकते हैं, तो वे कुछ भी कर सकते हैं। श्रद्धा शिवा को उसका पुराना वादा भी याद दिलाती हैं। वह कहती हैं कि शिवा ने कभी साथ नहीं छोड़ने का वादा किया था, लेकिन अब वह उन्हें छोड़कर जा रहा है। इस बातचीत में एक तीसरे व्यक्ति की आवाज भी सुनाई देती है, जो बीच-बीच में बोलता है।