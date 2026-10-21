देवरिया में दर्दनाक हादसा, झोपड़ी में लगी आग, पिता और 3 साल की बेटी समेत तीन की जिंदा जलकर मौत, पत्नी गंभीर रूप से झुलसी

झोपड़ी में लगी आग, पिता और 3 साल की बेटी समेत तीन की जिंदा जलकर मौत (Photo X DEORIA POLICE)
Uttar Pradesh Deoria News: उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में मंगलवार की आधी रात को एक झोपड़ी में अचानक आग लगने से तीन लोगों की मौत हो गई। मृतकों में पिता, उसकी तीन साल की बेटी और भाई शामिल हैं। वहीं, इस हादसे में एक महिला गंभीर रूप से झुलस गई। आग लगने के समय परिवार के चारों सदस्य झोपड़ी के अंदर मौजूद थे। आसपास के लोगों ने आग बुझाने की कोशिश की और दमकल विभाग को सूचना दी। घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का निरीक्षण किया।
यह घटना देवरिया जिले के भटनी थाना क्षेत्र के नोनापार गांव की है। यहां रहने वाले लालचंद के 32 वर्षीय बेटे जितेंद्र प्रसाद की झोपड़ी में मंगलवार की आधी रात को अचानक आग लग गई। उस समय जितेंद्र अपनी पत्नी लीला, तीन साल की बेटी शनि और भाई बालकिशन के साथ झोपड़ी के अंदर मौजूद थे। आग इतनी तेजी से फैली कि चारों लोग उसकी चपेट में आ गए।
झोपड़ी में आग लगने की जानकारी मिलते ही आसपास के लोग मौके पर पहुंच गए। ग्रामीणों ने आग बुझाने की कोशिश शुरू की। इसी बीच दमकल विभाग को भी सूचना दी गई। सूचना मिलने पर अग्निशमन टीम मौके पर पहुंची और आग बुझाने में जुट गई। काफी प्रयास के बाद आग पर काबू पाया जा सका। इसके बाद झुलसे हुए चारों लोगों को इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) भटनी ले जाया गया।
सीएचसी भटनी पहुंचने पर डॉक्टरों ने जितेंद्र प्रसाद, उनकी तीन साल की बेटी शनि और भाई बालकिशन को मृत घोषित कर दिया। वहीं, जितेंद्र की पत्नी लीला गंभीर रूप से झुलस गई थीं। उनकी हालत को देखते हुए डॉक्टरों ने उन्हें बेहतर इलाज के लिए महर्षि देवरहा बाबा मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया, जहां उनका इलाज चल रहा है।
घटना की सूचना मिलने पर देवरिया के एसपी अभिजीत आर शंकर समेत अन्य पुलिस अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे। अधिकारियों ने मौके का निरीक्षण किया और घटना की जानकारी ली। इस मामले में सीओ मनोज कुमार ने बताया कि आग लगने से तीन लोगों की मौत हुई है। शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और मामले में कानूनी कार्रवाई की जा रही है।
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