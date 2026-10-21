उन्नाव में बक्से में बंद मिला युवक की लाश, शरीर पर गंभीर चोट के निशान, शिनाख्त नहीं

Unidentified Youth's Body Found On Roadside In Unnao: उन्नाव में अज्ञात युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। यह शव बक्से के अंदर रखा गया था। जिसे हाईवे के किनारे फेंक दिया गया। लोगों ने इसकी जानकारी पुलिस को दी। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस में घटनास्थल का निरीक्षण किया। बक्से को खोला गया तो उसके अंदर शव मिला। क्षेत्राधिकारी नगर ने बताया कि घटनास्थल की जांच की गई। फॉरेंसिक टीम को भी मौके पर बुलाया गया। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। जिसके शिनाख्त के प्रयास किया जा रहे हैं। घटना सदर कोतवाली क्षेत्र की है।