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शिवा शर्मा हत्याकांड: श्रद्धा दुबे की गिरफ्तारी में नाकामी पर तीसरी कार्रवाई, इंस्पेक्टर- DCP के बाद ACP भी हटाए गए

 मॉडल श्रद्धा दुबे मामले में लापरवाही बरतने वाले डीसीपी और इंस्पेक्टर के बाद सोमवार दोपहर को एसीपी रजनीश वर्मा को भी हटा दिया गया। बता दें कि कैफे संचालक शिवा शर्मा हत्याकांड में फरार चल रही श्रद्धा, रश्मि और तनवीर उर्फ दानिश नेपाल से सोनौली बॉर्डर से निकलकर रविवार को लखनऊ हाई कोर्ट आए और फिर फरार हो गए, लेकिन पुलिस को भनक तक नहीं लगी।
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Ankit Sai

Oct 19, 2026

UP News

मॉडल श्रद्धा दुबे (X Photo Ashu9621101476)

 मॉडल श्रद्धा दुबे मामले में लापरवाही बरतने वाले डीसीपी और इंस्पेक्टर के बाद सोमवार दोपहर को एसीपी रजनीश वर्मा को भी हटा दिया गया। बता दें कि कैफे संचालक शिवा शर्मा हत्याकांड में फरार चल रही श्रद्धा, रश्मि और तनवीर उर्फ दानिश नेपाल से सोनौली बॉर्डर से निकलकर रविवार को लखनऊ हाई कोर्ट आए और फिर फरार हो गए, लेकिन पुलिस को भनक तक नहीं लगी।

सूत्रों से पता चला है कि श्रद्धा यहां थोड़ी देर के लिए रुकी। हाई कोर्ट परिसर में अधिवक्ता ने कुछ दस्तावेजों पर हस्ताक्षर कराए। इसके बाद एक्सप्रेसवे से आगरा और वहां से सहारनपुर जा पहुंची। इस मामले में आठ दिन बाद भी आरोपितों की गिरफ्तारी न होने पर उच्चाधिकारियों ने कार्रवाई करते हुए पहले इंस्पेक्टर हजरतगंज विक्रम सिंह को लाइन हाजिर किया। इसके बाद डीसीपी डीसीपी मध्य विक्रांत वीर को हटाकर मुख्यालय से संबद्ध कर दिया। सोमवार को एसीपी पर भी गाज गिरी। एसीपी रजनीश वर्मा को भी हटा दिया गया।

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Updated on:

19 Oct 2026 12:53 pm

Published on:

19 Oct 2026 12:49 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Lucknow / शिवा शर्मा हत्याकांड: श्रद्धा दुबे की गिरफ्तारी में नाकामी पर तीसरी कार्रवाई, इंस्पेक्टर- DCP के बाद ACP भी हटाए गए

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