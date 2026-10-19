19 अक्टूबर 2026,

सोमवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

लखनऊ

‘पुलिस पर भरोसा था, लेकिन अब शक होता है’, शिवा की मां का छलका दर्द, श्रद्धा के वीडियो पर उठाए सवाल

लखनऊ के शिवा शर्मा हत्याकांड में आरोपी श्रद्धा दुबे की गिरफ्तारी न होने और लगातार वीडियो जारी करने पर उसकी मां ने पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाए हैं। हालांकि, उन्हें अब भी अदालत से न्याय की उम्मीद है।
less than 1 minute read
Google source verification

लखनऊ

image

Ankit Sai

Oct 19, 2026

lucknow shiva sharma death model shraddha dubey

मॉडल श्रद्धा दुबे (InstagramPhoto shraddha dubey)

लखनऊ के शिवा शर्मा हत्याकांड में मुख्य आरोपी श्रद्धा दुबे की गिरफ्तारी नहीं होने और उसके लगातार वीडियो जारी करने से शिवा की मां का भरोसा डगमगाने लगा है। उन्होंने कहा कि पहले उन्हें पुलिस की कार्रवाई पर भरोसा था, लेकिन अब श्रद्धा के वीडियो देखकर शक पैदा हो रहा है। मां ने सवाल उठाया कि तमाम संसाधन होने के बावजूद पुलिस उसे पकड़ क्यों नहीं पा रही है। उन्होंने कहा कि श्रद्धा चाहे जितने वीडियो जारी करे, आरोपों का जवाब अदालत में दिया जाएगा। उन्हें अब भी कोर्ट से न्याय की उम्मीद है।

खबर अपडेट हो रही है

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

19 Oct 2026 08:06 am

Published on:

19 Oct 2026 08:05 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Lucknow / ‘पुलिस पर भरोसा था, लेकिन अब शक होता है’, शिवा की मां का छलका दर्द, श्रद्धा के वीडियो पर उठाए सवाल

बड़ी खबरें

View All

लखनऊ

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

Shraddha Dubey News: शिव शर्मा हत्याकांड में बड़ा अपडेट, फरार आरोपियों पर बढ़ेगी इनाम राशि; जानिए क्या है पूरा मामला

Shiv Sharma Murder Case, Shiv Sharma Death Case Update, Shraddha Dubey, UP Police, UP News
लखनऊ

कमता-चिनहट रोड पर ट्रैफिक पुलिस का एक्शन, डग्गामार बस के साथ चार आर्टिगा पर कार्रवाई

टीआई वेंकटेश्वर सिंह की कार्रवाई में एक बस और चार आर्टिगा गाड़ियों को सीज किया गया(फोटो सोर्स : Ritesh Singh ) 
लखनऊ

शारदीय नवरात्रि विशेष: आस्था बनेगी तरक्की का द्वार: विंध्य त्रिकोण से बदलेगी पर्यटन और रोजगार की तस्वीर,जानिए कैसे

शारदीय नवरात्रि के दौरान मां विंध्यवासिनी धाम में दर्शन-पूजन के लिए उमड़ते श्रद्धालु। (फोटो सोर्स : Ritesh Singh )  
लखनऊ

1.20 करोड़ महिलाओं की ताकत से बदलेगा यूपी, योगी सरकार का नारीशक्ति पर बड़ा फोकस

आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों का मानदेय ₹3,000 से बढ़ाकर ₹12,000 प्रतिमाह करने का किया उल्लेख (फोटो सोर्स :file photo, Ritesh Singh )
लखनऊ

सेवा संकल्प से मिशन-2027 तक, यूपी में बीजेपी की रणनीति कैसे आगे बढ़ेगी?

UP BJP Strategy Mission
लखनऊ
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

Weather

PM Narendra Modi

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

National News

Entertainment News

Health News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.