‘पुलिस पर भरोसा था, लेकिन अब शक होता है’, शिवा की मां का छलका दर्द, श्रद्धा के वीडियो पर उठाए सवाल

लखनऊ के शिवा शर्मा हत्याकांड में मुख्य आरोपी श्रद्धा दुबे की गिरफ्तारी नहीं होने और उसके लगातार वीडियो जारी करने से शिवा की मां का भरोसा डगमगाने लगा है। उन्होंने कहा कि पहले उन्हें पुलिस की कार्रवाई पर भरोसा था, लेकिन अब श्रद्धा के वीडियो देखकर शक पैदा हो रहा है। मां ने सवाल उठाया कि तमाम संसाधन होने के बावजूद पुलिस उसे पकड़ क्यों नहीं पा रही है। उन्होंने कहा कि श्रद्धा चाहे जितने वीडियो जारी करे, आरोपों का जवाब अदालत में दिया जाएगा। उन्हें अब भी कोर्ट से न्याय की उम्मीद है।