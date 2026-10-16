शिव शर्मा की मां का बड़ा बयान, बोलीं- हॉस्पिटल पहुंचने पर नहीं मिला बेटे का कोई रिकॉर्ड, ड्राइवर बोला, मैं तो बस एक नौकर हूं, मुझे कुछ नहीं पता

शिवा की मां रंजना शर्मा अपने बेटे की मौत को लेकर सवाल उठा रही हैं। उन्होंने श्रद्धा दुबे से सामने आकर जवाब देने की मांग की। रंजना का कहना है कि परिवार के पास ऐसे सबूत हैं, जिनके आधार पर वे बेटे की मौत को लेकर सवाल उठा रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर श्रद्धा नेपाल में है, तो उसे सामने आकर जवाब देना चाहिए। परिवार का आरोप है कि शिवा को कई महीनों से परेशान किया जा रहा था और झूठे मामले में फंसाने की धमकी दी जाती थी। परिजनों ने प्रताड़ना, मारपीट, पैसों के लिए दबाव बनाने और सिगरेट से जलाने जैसे आरोप भी लगाए हैं। उनका दावा है कि शिवा को बंधक बनाकर प्रताड़ित किया गया और फिर बिल्डिंग से धक्का दिया गया।