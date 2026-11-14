Ballia DJ Baby Death:बेटी के साथ मायके आई थी मां, 20 दिन बाद सूनी हो गई गोद, एक माह की बच्ची की मौत

मामला दक्षिण टोला स्थित बिंद बस्ती का है। गोरख गोंड की विवाहित बेटी रीमा करीब 20 दिन पहले अपने मायके आई थी।शुक्रवार दोपहर करीब ढाई बजे वह अपनी एक माह की बच्ची को गोद में लिए घर के दरवाजे पर खड़ी थीं। जुलूस में बज रहे डीजे की आवाज काफी तेज थी। इसी दौरान बच्ची की तबीयत बिगड़ गई। परिजन उसे लेकर नजदीकी डॉक्टर के पास पहुंचे, तब तक उसकी मौत हो गई थी।