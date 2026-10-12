Ballia Tourism: जहां रची गई भृगु संहिता, अब बदलेगी उस तपोभूमि की तस्वीर; बलिया के आश्रम पर खर्च होंगे 8.74 करोड़ रुपये

आश्रम के विकास के तहत परिसर में कई नई सुविधाएं विकसित की जाएंगी। प्रस्तावित कार्यों में भव्य स्वागत द्वार, दो मंजिला मल्टीपर्पज हॉल और श्रद्धालुओं के लिए यात्री शेड का निर्माण शामिल है। इसके साथ ही परिसर को आकर्षक बनाने के लिए वॉल आर्ट और म्यूरल आर्ट का इस्तेमाल किया जाएगा। पर्यटकों को परिसर और आसपास के महत्वपूर्ण स्थलों की जानकारी आसानी से मिल सके, इसके लिए आधुनिक साइनेज भी लगाए जाएंगे। परियोजना में महर्षि भृगु की पौराणिक विरासत को रोचक ढंग से प्रस्तुत करने के लिए लाइट एंड साउंड शो विकसित करने की योजना भी शामिल है। इसके माध्यम से आगंतुकों को आश्रम के धार्मिक महत्व और उससे जुड़ी मान्यताओं से परिचित कराने का प्रयास किया जाएगा। आधुनिक प्रस्तुति के जरिए इस स्थल की सांस्कृतिक पहचान को नई पीढ़ी तक पहुंचाने में भी मदद मिल सकती है।