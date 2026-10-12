Ballia Tourism: जहां रची गई भृगु संहिता, अब बदलेगी उस तपोभूमि की तस्वीर; बलिया के आश्रम पर खर्च होंगे 8.74 करोड़ रुपये

MAHARISHI BHRIGU MANDIR, BALLIA (फोटो सोर्स : Ritesh Singh )
UP Tourism Project: उत्तर प्रदेश के बलिया जिले की धार्मिक और पौराणिक पहचान को नई ऊंचाई देने की दिशा में प्रदेश सरकार ने कदम बढ़ाया है। सप्तऋषियों में प्रमुख माने जाने वाले महर्षि भृगु की तपोभूमि को अब पर्यटन की दृष्टि से विकसित किया जाएगा। मुख्यमंत्री पर्यटन स्थलों के विकास योजना के तहत महर्षि भृगु आश्रम के विकास पर 8.74 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। इस परियोजना के माध्यम से आश्रम परिसर को बेहतर सुविधाओं से सुसज्जित करने के साथ उसकी प्राचीन आध्यात्मिक विरासत को आधुनिक पर्यटन व्यवस्था से जोड़ने की तैयारी है। सरकार के अनुसार, विकास कार्य धरातल पर शुरू हो चुका है।
धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, बलिया स्थित इस तपोस्थली पर महर्षि भृगु ने तपस्या की थी और इसका संबंध भृगु संहिता की रचना से भी जोड़ा जाता है। ऐसे में आश्रम का विकास केवल परिसर को सुंदर बनाने तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका उद्देश्य श्रद्धालुओं और पर्यटकों को इस स्थान के धार्मिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व से परिचित कराना भी है। परियोजना पूरी होने के बाद यहां आने वाले लोगों को पहले से बेहतर सुविधाएं मिलने की उम्मीद है।
पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मार्गदर्शन में प्रदेश सरकार धार्मिक और आध्यात्मिक पर्यटन को नई दिशा देने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। इसी क्रम में हजारों वर्षों से श्रद्धालुओं की आस्था से जुड़े महर्षि भृगु आश्रम को पर्यटन की दृष्टि से विकसित किया जा रहा है।
मंत्री के अनुसार, महर्षि भृगु आश्रम प्रदेश की प्राचीन सांस्कृतिक और पौराणिक विरासत का महत्वपूर्ण केंद्र है। यहां पर्यटन सुविधाओं का विस्तार होने से श्रद्धालुओं को अधिक सुविधाजनक वातावरण मिलेगा और बलिया में धार्मिक पर्यटन गतिविधियों को भी प्रोत्साहन मिल सकेगा। सरकार की योजना है कि इस स्थल की पहचान को व्यापक स्तर पर स्थापित किया जाए, ताकि स्थानीय लोगों के साथ दूसरे जिलों और राज्यों से आने वाले पर्यटक भी इसकी विरासत को करीब से जान सकें।
आश्रम के विकास के तहत परिसर में कई नई सुविधाएं विकसित की जाएंगी। प्रस्तावित कार्यों में भव्य स्वागत द्वार, दो मंजिला मल्टीपर्पज हॉल और श्रद्धालुओं के लिए यात्री शेड का निर्माण शामिल है। इसके साथ ही परिसर को आकर्षक बनाने के लिए वॉल आर्ट और म्यूरल आर्ट का इस्तेमाल किया जाएगा। पर्यटकों को परिसर और आसपास के महत्वपूर्ण स्थलों की जानकारी आसानी से मिल सके, इसके लिए आधुनिक साइनेज भी लगाए जाएंगे। परियोजना में महर्षि भृगु की पौराणिक विरासत को रोचक ढंग से प्रस्तुत करने के लिए लाइट एंड साउंड शो विकसित करने की योजना भी शामिल है। इसके माध्यम से आगंतुकों को आश्रम के धार्मिक महत्व और उससे जुड़ी मान्यताओं से परिचित कराने का प्रयास किया जाएगा। आधुनिक प्रस्तुति के जरिए इस स्थल की सांस्कृतिक पहचान को नई पीढ़ी तक पहुंचाने में भी मदद मिल सकती है।
महर्षि भृगु आश्रम का विकास मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की प्राथमिकताओं में शामिल रहा है। मुख्यमंत्री बलिया में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की तर्ज पर महर्षि भृगु कॉरिडोर विकसित करने की बात कह चुके हैं। ऐसे में 8.74 करोड़ रुपये की पर्यटन विकास परियोजना को आश्रम की सुविधाओं में सुधार की दिशा में महत्वपूर्ण पहल के रूप में देखा जा रहा है। प्रदेश सरकार धार्मिक स्थलों के विकास के साथ उनकी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत को भी सामने लाने पर जोर दे रही है। इसी सोच के तहत प्रमुख धार्मिक केंद्रों के अलावा उन स्थलों को भी पर्यटन सुविधाओं से जोड़ने की पहल की जा रही है, जिनका स्थानीय और पौराणिक महत्व है, लेकिन जिन्हें व्यापक पर्यटन पहचान अभी नहीं मिल सकी है। भृगु आश्रम का विकास इसी प्रयास का हिस्सा है।
भारतीय पौराणिक परंपरा में महर्षि भृगु का महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, वे भगवान ब्रह्मा के मानस पुत्र थे और सप्तऋषियों में प्रमुख स्थान रखते हैं। महर्षि भृगु का नाम भृगु संहिता सहित कई पारंपरिक ग्रंथों और विद्या-परंपराओं से जुड़ा हुआ है। उनके वंशज भार्गव कहलाते हैं। बलिया स्थित आश्रम को इन्हीं मान्यताओं के कारण विशेष धार्मिक महत्व प्राप्त है। यहां आने वाले श्रद्धालुओं के लिए यह स्थल केवल पूजा-अर्चना का केंद्र नहीं, बल्कि भारतीय पौराणिक परंपरा और ऋषि-संस्कृति से जुड़ने का माध्यम भी है। पर्यटन सुविधाओं के विस्तार से इस विरासत को व्यवस्थित रूप में प्रस्तुत करने का अवसर मिलेगा।
बलिया धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत के साथ स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में भी महत्वपूर्ण स्थान रखता है। आजादी की लड़ाई में क्रांतिकारी गतिविधियों के कारण इसे विशेष पहचान मिली। जिले की भौगोलिक स्थिति और आसपास के क्षेत्रों से जुड़ाव के कारण भी यहां पर्यटन की संभावनाएं मौजूद हैं। धार्मिक स्थलों के विकास से इन संभावनाओं को आगे बढ़ाने में मदद मिल सकती है।
उपलब्ध विभागीय जानकारी के अनुसार, वर्ष 2025 में बलिया जिले में 10.31 लाख से अधिक पर्यटकों का आगमन हुआ। यह आंकड़ा जिले में पर्यटन गतिविधियों की संभावनाओं की ओर संकेत करता है। भृगु आश्रम जैसे धार्मिक स्थलों पर सुविधाओं का विस्तार होने से पर्यटकों के ठहराव, स्थानीय आवागमन और आसपास के अन्य दर्शनीय स्थलों तक पहुंच बढ़ने की संभावना है। इससे स्थानीय व्यापार और सेवा क्षेत्र को भी लाभ मिल सकता है, हालांकि इसका वास्तविक प्रभाव परियोजना पूरी होने और पर्यटकों की आवाजाही पर निर्भर करेगा।
पर्यटन, संस्कृति एवं धर्मार्थ कार्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अमृत अभिजात ने कहा कि प्रदेश सरकार मुख्यमंत्री पर्यटन स्थलों के विकास योजना समेत विभिन्न योजनाओं के माध्यम से धार्मिक, आध्यात्मिक और पौराणिक महत्व वाले स्थलों को प्राथमिकता दे रही है। उनका कहना है कि ऐतिहासिक और धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थलों को बेहतर सुविधाओं से जोड़कर नई पहचान दिलाने का प्रयास किया जा रहा है।
उन्होंने बताया कि प्रदेश के 12 पर्यटन सर्किट के अंतर्गत आने वाले स्थलों के साथ महर्षि भृगु आश्रम का विकास इसकी धार्मिक और सांस्कृतिक महत्ता को व्यापक स्तर पर पहचान दिलाने में सहायक होगा। इससे बलिया के धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने की संभावनाएं भी मजबूत होंगी। कुल मिलाकर, महर्षि भृगु आश्रम के विकास की यह परियोजना बलिया की पौराणिक विरासत को आधुनिक पर्यटन सुविधाओं से जोड़ने की पहल है। अब निगाहें इस बात पर रहेंगी कि प्रस्तावित निर्माण और सुविधाओं का काम निर्धारित समय पर किस तरह पूरा होता है और इससे श्रद्धालुओं तथा स्थानीय पर्यटन गतिविधियों को कितना लाभ मिलता है।
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