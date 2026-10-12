यूपी की मंडियों में बड़ा बदलाव, अनुभवी अफसर संभालेंगे कमान, किसानों को मिलेगा बेहतर प्रबंधन का लाभ

Uttar Pradesh Mandi Parishad: उत्तर प्रदेश की कृषि मंडियों में प्रबंधन व्यवस्था को आधुनिक, पारदर्शी और किसान केंद्रित बनाने की दिशा में नई पहल शुरू की गई है। प्रदेश की मंडियों को अब ऐसे अधिकारी मिलेंगे, जिनमें राजस्व, वित्त, पंचायती राज, पुलिस, रेलवे, बैंकिंग और रक्षा सेवाओं का अनुभव रखने वाले अभ्यर्थी भी शामिल हैं। राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद की ओर से नवनियुक्त मंडी सचिवों का 45 दिवसीय विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम सोमवार को लखनऊ स्थित आईआईसीएमआरटी में शुरू हुआ। इस प्रशिक्षण का उद्देश्य नवचयनित सचिवों को मंडी प्रशासन, वित्तीय प्रबंधन, कृषि विपणन और डिजिटल व्यवस्थाओं की व्यावहारिक जानकारी देकर किसानों के हितों के अनुरूप कार्य करने के लिए तैयार करना है। प्रशिक्षण के दौरान सचिवों को देश के विभिन्न राज्यों की प्रमुख मंडियों और आधुनिक कृषि विपणन केंद्रों का अध्ययन भ्रमण भी कराया जाएगा।