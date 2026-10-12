Akhilesh Yadav statement: चुनाव आएगा तो समाजवादी सरकार बनेगी, PDA पूरी तरह जागरूक’: अखिलेश यादव

Akhilesh Yadav statement 403 assembly seats: समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आगामी चुनावों को लेकर बड़ा राजनीतिक दावा करते हुए कहा कि चुनाव आएगा तो सरकार समाजवादियों की बनने जा रही है और PDA पूरी तरह जागरूक है। उन्होंने कहा कि जो भी पीड़ित है, वह समाजवादी विचारधारा और PDA से जुड़ा हुआ है। अखिलेश यादव ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) की प्रक्रिया को लेकर भी भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा और आरोप लगाया कि इस प्रक्रिया को नए सिरे से शुरू कर दिया गया, जबकि लोगों को इसकी जानकारी तक नहीं हुई।