Kangana Ranaut News: CJP के दिल्ली प्रदर्शन पर कंगना रनौत का बयान, राष्ट्रविरोधी तत्वों को लेकर जताई चिंता



Kangana Ranaut Lucknow: दिल्ली के जंतर-मंतर पर CJP के आह्वान पर प्रस्तावित प्रदर्शन को लेकर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। इस बीच भाजपा सांसद कंगना रनौत ने देश की सुरक्षा और राष्ट्रीय हितों से जुड़े मुद्दों पर चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि मौजूदा समय में राष्ट्रविरोधी तत्व, आतंकवादी ताकतें और अंतरराष्ट्रीय साजिशें देश के लिए गंभीर चिंता का विषय बन गई हैं। उनके मुताबिक, अलग-अलग बहानों के जरिए देश और उसके नागरिकों को परेशान करने की कोशिशें की जा रही हैं। कंगना के इस बयान के बाद प्रदर्शन और उससे जुड़े मुद्दों पर राजनीतिक चर्चा तेज होने की संभावना है।