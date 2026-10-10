10 अक्टूबर 2026,

शनिवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

लखनऊ

Kangana Ranaut News: CJP के दिल्ली प्रदर्शन पर कंगना रनौत का बयान, राष्ट्रविरोधी तत्वों को लेकर जताई चिंता

दिल्ली के जंतर-मंतर पर CJP के प्रदर्शन के आह्वान के बीच भाजपा सांसद कंगना रनौत ने राष्ट्रविरोधी तत्वों, आतंकवादी ताकतों और अंतरराष्ट्रीय साजिशों पर चिंता जताई।
less than 1 minute read
Google source verification

लखनऊ

image

Ritesh Singh

Oct 10, 2026

भाजपा सांसद कंगना रनौत ने CJP के प्रदर्शन के संदर्भ में राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर चिंता जताई।(फोटो सोर्स :file photo, Ritesh Singh )

भाजपा सांसद कंगना रनौत ने CJP के प्रदर्शन के संदर्भ में राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर चिंता जताई।(फोटो सोर्स :file photo, Ritesh Singh )


Kangana Ranaut Lucknow: दिल्ली के जंतर-मंतर पर CJP के आह्वान पर प्रस्तावित प्रदर्शन को लेकर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। इस बीच भाजपा सांसद कंगना रनौत ने देश की सुरक्षा और राष्ट्रीय हितों से जुड़े मुद्दों पर चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि मौजूदा समय में राष्ट्रविरोधी तत्व, आतंकवादी ताकतें और अंतरराष्ट्रीय साजिशें देश के लिए गंभीर चिंता का विषय बन गई हैं। उनके मुताबिक, अलग-अलग बहानों के जरिए देश और उसके नागरिकों को परेशान करने की कोशिशें की जा रही हैं। कंगना के इस बयान के बाद प्रदर्शन और उससे जुड़े मुद्दों पर राजनीतिक चर्चा तेज होने की संभावना है।

 खबर अपडेट  की जा रही हैं ...

हल्द्वानी में व्यापारियों का महासम्मेलन, स्थानीय उत्पादों, निवेश और स्वरोजगार को बढ़ावा देने पर हुआ मंथन

ये भी पढ़ें
सम्मेलन में सांसद अजय भट्ट और व्यापारी प्रतिनिधि मौजूद(फोटो सोर्स : Ritesh Singh )

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

cm yogi

योगी आदित्यनाथ

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

10 Oct 2026 01:38 pm

Published on:

10 Oct 2026 01:38 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Lucknow / Kangana Ranaut News: CJP के दिल्ली प्रदर्शन पर कंगना रनौत का बयान, राष्ट्रविरोधी तत्वों को लेकर जताई चिंता

बड़ी खबरें

View All

लखनऊ

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

CJP Protest: ‘देश के खिलाफ उठाए गए हर कदम को सपोर्ट करते हैं अखिलेश’, मंत्री नरेंद्र कुमार कश्यप का बयान

CJP Protest
लखनऊ

‘चुनावों में फर्जी वोट डलवाते थे, इसलिए SIR से घबरा रहे’, धर्मपाल सिंह बोले- हारने पर EVM को दोष देता है विपक्ष

UP News
लखनऊ

‘दिल्ली में अराजकता फैलाने की कोशिश’, SIR पर भाजपा सांसद जगदंबिका पाल का पलटवार बोले- राहुल गांधी झूठ फैला रहे

UP News
लखनऊ

‘बीजेपी डरी हुई है, इनकी उल्टी गिनती शुरू’, CJP प्रदर्शन से पहले दिल्ली में लगी पाबंदियों पर भड़कीं आराधना मिश्रा

Aradhana Mishra UP Congress President
लखनऊ

68,500 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों का डॉ. संजय निषाद के आवास पर प्रदर्शन, घेराव कर उठाई मांगें

शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों ने अपनी मांगों को लेकर किया रुख सख्त, न्याय और समाधान की मांग को लेकर प्रदर्शन (फोटो सोर्स :file photo, Ritesh Singh )
लखनऊ
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

Weather

PM Narendra Modi

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

National News

Entertainment News

Health News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.