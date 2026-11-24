कार्तिक पूर्णिमा पर गंगा स्नान का विशेष धार्मिक महत्व माना जाता है। इसी वजह से मंगलवार तड़के से ही श्रद्धालुओं का घाटों पर पहुंचना शुरू हो गया था। जैसे-जैसे सुबह हुई, गंगा के किनारे लोगों की भीड़ बढ़ती चली गई। परिवार के साथ पहुंचे लोगों ने गंगा में स्नान कर पूजा-अर्चना की। कई श्रद्धालु अपने साथ पूजा की सामग्री और दीप लेकर पहुंचे थे। घाटों पर धार्मिक मंत्रों और घंटियों की आवाज के बीच पूरा वातावरण भक्तिमय बना रहा। श्रद्धालुओं ने गंगा मैया से परिवार की खुशहाली, अच्छे स्वास्थ्य और सुख-शांति की प्रार्थना की। घाटों पर मौजूद पुरोहितों ने भी लोगों को पूजा और धार्मिक अनुष्ठान कराए। काशी की गलियों से लेकर गंगा तट तक हर तरफ देव दीपावली की रौनक दिखाई दी।