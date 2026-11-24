SP Congress Seat Sharing: उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दलों ने तैयारियां तेज कर दी है। इसी कड़ी में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच सीट बंटवारों को लेकर बातचीत चल रही है। हालांकि, दूसरे दौर की बातचीत से पहले ही गठबंधन में तल्खी बढ़ती दिख रही है। सपा ने कांग्रेस को शुरुआती प्रस्ताव के तौर पर महज 26 सीटों का ऑफर दिया है। चौंकाने वाली बात यह है कि इस प्रस्तावित सूची में गांधी परिवार के पारंपरिक गढ़ माने जाने वाले रायबरेली जिले की एक भी सीट शामिल नहीं है, जबकि अमेठी से केवल जगदीशपुर सीट ही कांग्रेस को देने की पेशकश की गई है।