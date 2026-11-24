UP Assembly Election 2027: उत्तर प्रदेश में 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन की बातचीत जारी है। दोनों दलों के बीच सीटों के बंटवारे को लेकर अभी सहमति नहीं बन पाई है। कांग्रेस जहां 125 विधानसभा सीटों की मांग कर रही है, वहीं समाजवादी पार्टी की ओर से उसे 26 सीटों का प्रस्ताव दिया गया है। इस मुद्दे पर भाजपा नेताओं ने भी दोनों दलों को घेरना शुरू कर दिया है। मऊ में मंत्री एके शर्मा ने सपा-कांग्रेस के बीच चल रही बातचीत पर तंज कसते हुए इसे लूट के माल का बंटवारा बताया। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में देखेंगे कि किसे कितना मिलता है। उत्तर प्रदेश की जनता उनका ड्रामा और नौटंकी देख रही है। जिसे भी जो सीटें मिलेंगी, वे सब हार जाएंगे और वे सभी सीटें BJP को मिलेंगी।