OP Rajbhar reacts SP Congress Seat Sharing: उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच सीटों के बंटवारे को लेकर चल रही बातचीत में फिलहाल दोनों दलों के बीच सहमति नहीं बन पाई है। दूसरी ओर सपा-कांग्रेस सीट बंटवारे की चर्चाओं को लेकर सियासत भी तेज है। समाजवादी पार्टी की ओर से कांग्रेस को 26 सीटें ऑफर किए जाने की खबरों पर प्रदेश सरकार के मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने करारा पलटवार किया है। ओम प्रकाश राजभर ने दावा किया कि वे सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव को करीब से जानते हैं। उन्होंने कहा कि अभी 26 सीटों का आंकड़ा सामने आया है, लेकिन आने वाले दिनों में यह संख्या और कम होती जाएगी।