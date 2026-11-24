अखिलेश यादव और आजम खान। फोटो- IANS
Azam Khan targets Asaduddin Owaisi: समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान ने AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी पर पलटवार किया है। हाल ही में जमानत पर जेल से बाहर आए आजम खान ने एक साक्षात्कार के दौरान असदुद्दीन ओवैसी और उनके छोटे भाई अकबरुद्दीन ओवैसी पर जमकर निशाना साधा है। आजम खान ने कहा कि वे अपने मुकदमों में बैरिस्टर साहब (असदुद्दीन ओवैसी) के एक वकालतनामे के लिए तरसते रहे, लेकिन उन्होंने किसी भी मामले में उनकी पैरवी नहीं की।
दरअसल एक इंटरव्यू के दौरान जब आजम खान से राजनीतिक विरोधियों की टिप्पणियों के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने बिना नाम लिए अकबरुद्दीन ओवैसी के पुराने विवादित बयान का जिक्र किया। आजम ने कहा कि, "15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो" जैसे बयान देने वाले लोग बरी हो जाते हैं, जबकि उन पर किसी अधिकारी को केवल "तनखैया" कहने जैसे झूठे आरोप लगाकर मुकदमे चलाए जा रहे हैं।
असदुद्दीन ओवैसी पर पलटवार करते हुए आजम खान ने कहा कि वे बैरिस्टर हैं, इसलिए संभव है कि उन्होंने अपने भाई के मामले में वकालतनामा लगाया होगा जिससे वे बरी हो गए। आजम ने तंज कसते हुए कहा कि उन पर इतने सारे मुकदमे दर्ज हैं, लेकिन बैरिस्टर साहब ने एक भी मामले में वकालतनामा नहीं लगाया और केवल दुआ करके चले गए। कपिल सिब्बल जैसे वरिष्ठ वकील भी बैरिस्टर नहीं हैं, इसलिए वे बैरिस्टर ओवैसी की काबिलियत वाले एक वकालतनामे का इंतजार करते रहे और उसके लिए तरसते रहे।
दरअसल अकबरुद्दीन ओवैसी को साल 2012 में दिए गए विवादित भाषण से जुड़े दो हेट स्पीच मामलों में 13 अप्रैल, 2022 को हैदराबाद की विशेष अदालत ने बरी कर दिया था। साल 2012 में निजामाबाद और निर्मल में दिए गए भाषणों में उन्होंने 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लेने की बात कही थी, जिसके बाद उन पर दो अलग-अलग मुकदमे दर्ज हुए थे।
निजामाबाद मामले में CID ने जांच के बाद साल 2016 में आरोपपत्र दाखिल किया था और अकबरुद्दीन ओवैसी को करीब 40 दिन जेल में भी रहना पड़ा था। हालांकि, साल 2022 में अदालत ने उन्हें आरोपों से आजाद कर दिया। अदालत ने पाया था कि, पुलिस की ओर से पेश किया गया वीडियो भाषण का पूरा हिस्सा नहीं था। करीब 1 घंटे से अधिक के भाषण का केवल छोटा सा चुनिंदा अंश ही अदालत में पेश किया गया था, जिसमें आगे और पीछे के हिस्से गायब थे। वीडियो में क्रम और निरंतरता न होने के कारण अदालत ने उसे भरोसेमंद सबूत नहीं माना था।
असदुद्दीन ओवैसी और अन्य की ओर से लगातार यह आरोप लगाए जा रहे थे कि, मुश्किल समय में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आजम खान को अकेला छोड़ दिया। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए आजम खान ने अखिलेश यादव के साथ अपने रिश्तों की स्थिति पर भी बात की।
उन्होंने कहा कि यदि इतने मुकदमे खुद अखिलेश यादव पर भी होते, तो उनका भी वही हाल होता जो मेरा हुआ है। आजम के मुताबिक इन मुकदमों से लड़ने के लिए उन्हें अदालतों और वकीलों की जरूरत थी, न कि किसी व्यक्ति की महज हमदर्दी की। उन्होंने साफ कहा कि अखिलेश यादव के साथ उनका रिश्ता ऐसा है जिसे कोई चाहकर भी खत्म नहीं कर सकता। जब उन्हें खुद पार्टी नेतृत्व से कोई शिकायत नहीं है, तो बाहरी लोगों को इस पर सवाल उठाने का कोई अधिकार नहीं है।
बता दें कि जेल से रिहा होने के बाद से ही आजम खान और असदुद्दीन ओवैसी के बीच जुबानी जंग लगातार तेज हो रही है। इससे पहले आजम खान ने हैदराबादी बिरयानी बनाम मुरादाबादी पुलाव और ओवैसी के मौलाना न होकर बैरिस्टर होने को लेकर टिप्पणी की थी। इसके जवाब में असदुद्दीन ओवैसी ने मुजफ्फरनगर दंगों और राजनीतिक न्याय का मुद्दा उठाते हुए सपा व आजम खान पर पलटवार किया था। अब वकालतनामे और अकबरुद्दीन ओवैसी के मामले का जिक्र कर आजम खान ने आगामी 2027 विधानसभा चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश की सियासत का पारा और चढ़ा दिया है।
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