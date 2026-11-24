निजामाबाद मामले में CID ने जांच के बाद साल 2016 में आरोपपत्र दाखिल किया था और अकबरुद्दीन ओवैसी को करीब 40 दिन जेल में भी रहना पड़ा था। हालांकि, साल 2022 में अदालत ने उन्हें आरोपों से आजाद कर दिया। अदालत ने पाया था कि, पुलिस की ओर से पेश किया गया वीडियो भाषण का पूरा हिस्सा नहीं था। करीब 1 घंटे से अधिक के भाषण का केवल छोटा सा चुनिंदा अंश ही अदालत में पेश किया गया था, जिसमें आगे और पीछे के हिस्से गायब थे। वीडियो में क्रम और निरंतरता न होने के कारण अदालत ने उसे भरोसेमंद सबूत नहीं माना था।