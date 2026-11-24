बूथ निर्माण अभियान की नियमित निगरानी भी की जाएगी। सांसदों और विधायकों को अपने क्षेत्र में हुए काम की रिपोर्ट प्रदेश नेतृत्व को भेजनी होगी। इस अभियान में एमएलसी और राज्यसभा सांसदों को भी सक्रिय भूमिका निभाने के निर्देश दिए गए हैं। पार्टी नेतृत्व का मानना है कि मजबूत बूथ व्यवस्था से संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूती मिलेगी और कार्यकर्ताओं की सक्रियता भी बढ़ेगी। अब देखना होगा कि 5 दिसंबर की तय समय सीमा तक पार्टी के जनप्रतिनिधि अपने-अपने क्षेत्रों में इस लक्ष्य को किस हद तक पूरा कर पाते हैं।