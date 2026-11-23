3D Projection Mapping, Laser Show और Green Fire Crackers बढ़ाएंगे उत्सव की रौनक; दशाश्वमेध घाट की गंगा महाआरती होगी खास आकर्षण (फोटो सोर्स : Ritesh Singh )
Dev Deepawali Celebration: धर्म और आस्था की नगरी काशी एक बार फिर देव दीपावली के भव्य उत्सव के लिए तैयार है। कार्तिक पूर्णिमा पर 24 नवंबर को गंगा के अर्धचंद्राकार घाट लाखों दीयों की रोशनी से जगमगा उठेंगे। गंगा के किनारे जब 11 लाख से अधिक दीप एक साथ जलेंगे, तो पूरा नजारा किसी स्वर्ग जैसा दिखाई देगा। इस बार देव दीपावली में परंपरा के साथ आधुनिक तकनीक का भी शानदार मेल देखने को मिलेगा। घाटों पर दीपों की रोशनी, गंगा आरती, आसमान में 2100 स्वदेशी ड्रोन का शो और लेजर लाइट की प्रस्तुति इस आयोजन को खास बनाएगी। देश-विदेश से लाखों श्रद्धालुओं और पर्यटकों के काशी पहुंचने की उम्मीद है।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मार्गदर्शन में देव दीपावली का आयोजन हर साल और भव्य होता जा रहा है। इस बार भी काशी के घाटों पर दीपोत्सव के साथ कई आकर्षक कार्यक्रम होंगे। पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह भी मुख्य अतिथि के रूप में आयोजन में शामिल होंगे। इस पर्व पर काशी में देश की अलग-अलग संस्कृतियों और परंपराओं की झलक भी देखने को मिलेगी। इसी वजह से देव दीपावली को 'मिनी इंडिया' की खूबसूरत तस्वीर के रूप में देखा जा रहा है।
देव दीपावली की सबसे बड़ी पहचान गंगा के घाटों पर जलने वाले लाखों दीप हैं। इस बार 11 लाख से अधिक दीयों से अस्सी घाट से लेकर राजघाट तक रोशनी की अद्भुत सजावट होगी। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार, 24 नवंबर को शाम 5:15 बजे से 5:45 बजे तक सभी घाटों और गंगा पार रेती पर दीप प्रज्ज्वलित किए जाएंगे। जैसे-जैसे अंधेरा बढ़ेगा, दीपों की कतारें गंगा के पानी में भी चमकती नजर आएंगी। यह नजारा श्रद्धालुओं और पर्यटकों के लिए सबसे खास अनुभवों में से एक होगा।
इस बार देव दीपावली में आधुनिक तकनीक का बड़ा आकर्षण ड्रोन शो होगा। पहली बार 2100 स्वदेशी ड्रोन एक साथ आसमान में उड़कर काशी की धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत को अलग-अलग आकृतियों में दिखाएंगे। 'देव दीपावली' थीम पर होने वाली इस प्रस्तुति में भगवान शिव, महेश्वर सूत्र, शिव तांडव और मां गंगा के धरती पर अवतरण से जुड़े दृश्य दिखाई देंगे। इसके अलावा काशी विश्वनाथ मंदिर, मां विशालाक्षी और बाबा काल भैरव की आकृतियां भी आसमान में उकेरी जाएंगी। ड्रोन के जरिए उत्तर प्रदेश सरकार और पर्यटन विभाग के लोगो भी प्रदर्शित किए जाएंगे। रात के अंधेरे में हजारों रोशनियों से बनने वाली ये आकृतियां दर्शकों के लिए खास आकर्षण रहेंगी।
देव दीपावली पर चेतसिंह किला भी रोशनी और तकनीक के रंग में नजर आएगा। यहां 17 मिनट की 3D Projection Mapping और आठ मिनट का Laser Show आयोजित किया जाएगा। यानी दोनों प्रस्तुतियां मिलाकर करीब 25 मिनट तक दर्शकों को खास अनुभव मिलेगा। इस दौरान किले की ऐतिहासिक दीवारों पर काशी की धार्मिक मान्यताओं, भगवान शिव की महिमा और मां गंगा से जुड़े पौराणिक प्रसंगों को रोशनी और तस्वीरों के जरिए दिखाया जाएगा। संगीत, संवाद और Voice Over के माध्यम से इन कहानियों को और प्रभावशाली बनाया जाएगा। शाम 7:20 से 7:45 बजे तक होने वाली यह प्रस्तुति उत्सव के प्रमुख आकर्षणों में शामिल रहेगी।
देव दीपावली की रात गंगा पार रेती पर Green Aerial Fire Crackers Show भी आयोजित होगा। रात 8:30 से 8:40 बजे तक चलने वाली इस प्रस्तुति में शिव भजनों की धुन के साथ आसमान में रंग-बिरंगी रोशनी बिखरेगी। 'हर-हर महादेव शंभू', 'डमरू बजाया भोलेनाथ ने', 'शिव तांडव स्तोत्रम्', 'मेरा भोला है भंडारी' और 'महाकाल' जैसे भजनों के बीच आतिशबाजी का नजारा देखने को मिलेगा। ग्रीन आतिशबाजी के जरिए पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए उत्सव की रौनक बढ़ाने की तैयारी है।
देव दीपावली पर दशाश्वमेध घाट की गंगा महाआरती का अपना अलग ही महत्व है। शाम छह बजे से सात बजे तक प्रमुख घाटों पर गंगा आरती होगी। दशाश्वमेध घाट पर पुजारियों की एक साथ होती आरती, शंखनाद, घंटियों की आवाज और मंत्रोच्चार पूरे माहौल को भक्तिमय बना देंगे। गंगा की लहरों के बीच जलते दीप और आरती की रोशनी का नजारा श्रद्धालुओं को भावविभोर कर देगा। बड़ी संख्या में लोग इस दृश्य को देखने के लिए घाटों पर पहुंचते हैं।
देव दीपावली अब केवल धार्मिक आयोजन तक सीमित नहीं रह गई है। हर साल इस पर्व को देखने के लिए देश के अलग-अलग राज्यों और विदेशों से पर्यटक वाराणसी पहुंचते हैं। इससे शहर के होटल, होम स्टे, नाव संचालन और स्थानीय कारोबार को भी फायदा मिलता है। इस दौरान क्रूज, मोटर बोट और नौका विहार को लेकर भी पर्यटकों में खास उत्साह रहता है। वर्ष 2017 के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में देव दीपावली के आयोजन को नई भव्यता मिली है।
ड्रोन शो, लेजर शो, 3D Projection Mapping और ग्रीन आतिशबाजी जैसे कार्यक्रमों ने इसे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई है। इस बार 11 लाख से अधिक दीयों और 2100 स्वदेशी ड्रोन की प्रस्तुति के साथ काशी एक बार फिर अपनी धार्मिक विरासत और आधुनिक तकनीक का अनूठा संगम दिखाने जा रही है। गंगा के घाटों पर दीपों की कतारें, आसमान में रोशनी से बनती आकृतियां और हर तरफ गूंजता हर-हर महादेव का जयघोष देव दीपावली को यादगार बनाने वाला है।
बड़ी खबरेंView All
लखनऊ
उत्तर प्रदेश