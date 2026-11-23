Dev Deepawali Celebration: धर्म और आस्था की नगरी काशी एक बार फिर देव दीपावली के भव्य उत्सव के लिए तैयार है। कार्तिक पूर्णिमा पर 24 नवंबर को गंगा के अर्धचंद्राकार घाट लाखों दीयों की रोशनी से जगमगा उठेंगे। गंगा के किनारे जब 11 लाख से अधिक दीप एक साथ जलेंगे, तो पूरा नजारा किसी स्वर्ग जैसा दिखाई देगा। इस बार देव दीपावली में परंपरा के साथ आधुनिक तकनीक का भी शानदार मेल देखने को मिलेगा। घाटों पर दीपों की रोशनी, गंगा आरती, आसमान में 2100 स्वदेशी ड्रोन का शो और लेजर लाइट की प्रस्तुति इस आयोजन को खास बनाएगी। देश-विदेश से लाखों श्रद्धालुओं और पर्यटकों के काशी पहुंचने की उम्मीद है।