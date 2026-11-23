अखिलेश यादव ने लोक सभा चुनाव में पीडीए (पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक) कार्ड खेल कर समाजवादी पार्टी को राज्य में नंबर एक बना दिया। विधान सभा चुनाव में उनके इस कार्ड को चुनौती देने के लिए एक नया गठबंधन सामने आया है। यह गठजोड़ एआईएमआईएम के असदुद्दीन ओवैसी और आजाद समाज पार्टी (कांशी राम) के चंद्रशेखर आजाद के बीच हुआ है। ओवैसी जहां मुस्लिमों को अपना कोर वोटर मानते हैं, वहीं आजाद दलितों को। वैसे, ओवैसी ने पहले सपा और बसपा को गठबंधन का खुला न्योता दिया था, पर अखिलेश और मायावती की ओर से कोई उत्साह नहीं दिखाने पर उन्होंने आजाद से हाथ मिला लिया। इस गठबंधन में इन दोनों के लिए खोने को कुछ नहीं है, लेकिन दलित और अल्पसंख्यक (मुसलमान) अखिलेश के पीडीए के दो प्रमुख स्तम्भ हैं। इसलिए मुख्य खिलाड़ी होने के नाते उन्हें इस गठबंधन को एक चुनौती के रूप में लेना चाहिए।