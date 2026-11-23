पात्र दिव्यांगजनों की सूची पोर्टल पर होगी Upload; लापरवाही मिलने पर ग्राम रोजगार सहायक से लेकर BDO तक पर होगी कार्रवाई (फोटो सोर्स :file photo, Ritesh Singh )
Gram Sabha: उत्तर प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में रहने वाले दिव्यांगजनों को अब सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए अधिकारियों को खुद पहल करनी होगी। किसी पात्र व्यक्ति को जानकारी के अभाव या सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने की वजह से योजनाओं के लाभ से वंचित नहीं रखा जाएगा। उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने ग्राम्य विकास विभाग के अधिकारियों को इस संबंध में सख्त निर्देश दिए हैं। उन्होंने साफ कहा है कि दिव्यांगजनों को सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाना अधिकारियों की जिम्मेदारी है और इसमें किसी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
उपमुख्यमंत्री ने प्रमुख सचिव ग्राम्य विकास और आयुक्त ग्राम्य विकास को निर्देश दिया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले सभी पात्र दिव्यांगजनों तक केंद्र और प्रदेश सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्राथमिकता के आधार पर पहुंचाया जाए। इसके लिए गांव स्तर पर सर्वे कराया जाएगा और पात्र लोगों की पहचान कर उनकी सूची तैयार की जाएगी। सरकार का जोर इस बात पर है कि जरूरतमंद लोगों को योजना का लाभ लेने के लिए खुद परेशान न होना पड़े, बल्कि अधिकारी उन तक पहुंचकर उनकी मदद करें।
केशव प्रसाद मौर्य ने निर्देश दिया है कि प्रत्येक ग्राम रोजगार सहायक अपने गांव में नियमित रूप से सर्वे और निगरानी का काम करेगा। गांव में रहने वाले दिव्यांगजनों की पहचान कर यह पता लगाया जाएगा कि कौन-कौन लोग सरकारी योजनाओं का लाभ पाने के पात्र हैं और किन लोगों को अभी तक इसका फायदा नहीं मिल पाया है। सर्वे के बाद पात्र लाभार्थियों की सूची तैयार कर संबंधित पोर्टल पर नियमित रूप से Upload करनी होगी। इसके साथ ही दिव्यांगजनों को योजनाओं की जानकारी भी दी जाएगी, ताकि वे जरूरी दस्तावेज और औपचारिकताएं पूरी कर सकें। उपमुख्यमंत्री का कहना है कि सरकारी योजनाओं का मकसद तभी पूरा होगा, जब उनका लाभ सही व्यक्ति तक पहुंचे।
उपमुख्यमंत्री ने अधिकारियों को चेतावनी देते हुए कहा कि अक्सर ऐसी शिकायतें सामने आती हैं, जिनमें दिव्यांगजनों को सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए एक दफ्तर से दूसरे दफ्तर तक भटकना पड़ता है। कई बार जानकारी नहीं मिलने या जरूरी प्रक्रिया पूरी नहीं होने के कारण पात्र लोग योजनाओं से दूर रह जाते हैं।
उन्होंने साफ किया कि भविष्य में इस तरह की लापरवाही सामने आने पर संबंधित ग्राम रोजगार सहायक, ग्राम विकास अधिकारी और खंड विकास अधिकारी यानी BDO की जवाबदेही तय की जाएगी। यदि जांच में किसी अधिकारी या कर्मचारी की लापरवाही सामने आती है तो उसके खिलाफ नियमानुसार कठोर कार्रवाई की जाएगी। इस निर्देश के बाद गांव स्तर से लेकर ब्लॉक स्तर तक अधिकारियों और कर्मचारियों की जिम्मेदारी बढ़ गई है। अब उन्हें यह देखना होगा कि उनके क्षेत्र में कोई भी पात्र दिव्यांगजन सरकारी सहायता से वंचित न रहे।
केशव प्रसाद मौर्य ने ग्रामसभाओं की बैठकों को भी इस काम में महत्वपूर्ण बताया है। उन्होंने निर्देश दिया कि ग्राम विकास अधिकारी और खंड विकास अधिकारी ग्रामसभा की बैठकों में नियमित रूप से मौजूद रहें। इन बैठकों में दिव्यांगजनों और दूसरे पात्र लाभार्थियों की समस्याओं पर चर्चा की जाए। गांव में किस व्यक्ति को किस योजना की जरूरत है, किसका आवेदन लंबित है और किसे अभी तक लाभ नहीं मिला है, इसकी जानकारी जुटाई जाएगी। इसके बाद संबंधित सूचनाएं ब्लॉक, जिला और शासन स्तर तक भेजी जाएंगी। इससे योजनाओं की Monitoring बेहतर हो सकेगी और जरूरतमंदों की समस्याओं पर समय रहते कार्रवाई की जा सकेगी।
उपमुख्यमंत्री ने जरूरत के हिसाब से विशेष अभियान चलाने के निर्देश भी दिए हैं। इस अभियान के तहत जी राम जी सहित ग्रामीण विकास की अलग-अलग योजनाओं में पात्र लोगों को लाभान्वित किया जाएगा। जिन लोगों के अभी तक जॉब कार्ड नहीं बने हैं, उनकी अलग सूची तैयार की जाएगी। इसी तरह ऐसे लोगों की भी पहचान की जाएगी, जो किसी दूसरी सरकारी योजना के पात्र होने के बावजूद उसका लाभ नहीं ले पा रहे हैं। अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि ऐसे सभी मामलों में नियमों के अनुसार जरूरी प्रक्रिया पूरी कराई जाए। कोशिश यह रहे कि पात्र लोगों को योजना का लाभ दिलाने में बेवजह देरी न हो। खासतौर पर ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले जरूरतमंद और दिव्यांग लोगों की समस्याओं को प्राथमिकता दी जाए।
केशव प्रसाद मौर्य ने योजनाओं के तहत होने वाले भुगतान को लेकर भी अधिकारियों को सतर्क रहने को कहा है। उन्होंने निर्देश दिया कि भुगतान से जुड़ी सभी प्रक्रियाओं में पूरी सावधानी बरती जाए और किसी भी स्तर पर लापरवाही न हो। सरकारी धन का सही लाभार्थी तक पहुंचना जरूरी है। इसलिए हर स्तर पर पारदर्शिता बनाए रखी जाए। उन्होंने कहा कि सरकार की प्राथमिकता समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक विकास और जनकल्याण की योजनाओं का लाभ पहुंचाना है। दिव्यांगजनों को सम्मान और संवेदनशीलता के साथ सरकारी सुविधाएं मिलनी चाहिए। उन्हें अपने अधिकारों के लिए बार-बार सरकारी कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ें, यह सुनिश्चित करना अधिकारियों की जिम्मेदारी है।
उपमुख्यमंत्री के इन निर्देशों का सीधा असर ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले दिव्यांगजनों और अन्य पात्र लाभार्थियों पर पड़ सकता है। गांव स्तर पर सर्वे, लाभार्थियों की सूची और पोर्टल पर नियमित जानकारी Update करने से प्रशासन को यह पता चल सकेगा कि किन लोगों तक योजनाओं का लाभ पहुंचा है और कौन अभी भी इससे वंचित है। सरकार की मंशा साफ है कि सरकारी योजनाएं सिर्फ कागजों और पोर्टल तक सीमित न रहें, बल्कि उनका फायदा वास्तविक जरूरतमंदों को मिले। अब देखना होगा कि ग्राम रोजगार सहायकों से लेकर ब्लॉक और जिला स्तर के अधिकारी इन निर्देशों को जमीन पर कितनी गंभीरता से लागू करते हैं।
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