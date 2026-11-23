उपमुख्यमंत्री ने जरूरत के हिसाब से विशेष अभियान चलाने के निर्देश भी दिए हैं। इस अभियान के तहत जी राम जी सहित ग्रामीण विकास की अलग-अलग योजनाओं में पात्र लोगों को लाभान्वित किया जाएगा। जिन लोगों के अभी तक जॉब कार्ड नहीं बने हैं, उनकी अलग सूची तैयार की जाएगी। इसी तरह ऐसे लोगों की भी पहचान की जाएगी, जो किसी दूसरी सरकारी योजना के पात्र होने के बावजूद उसका लाभ नहीं ले पा रहे हैं। अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि ऐसे सभी मामलों में नियमों के अनुसार जरूरी प्रक्रिया पूरी कराई जाए। कोशिश यह रहे कि पात्र लोगों को योजना का लाभ दिलाने में बेवजह देरी न हो। खासतौर पर ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले जरूरतमंद और दिव्यांग लोगों की समस्याओं को प्राथमिकता दी जाए।