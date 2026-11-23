अयोध्या से जनकपुर के बीच दौड़ी पहली ट्रेन, मोदी और नेपाल के PM ने दिखाई हरी झंडी (Photo IANS)
Ayodhya Janakpur Express: भगवान श्रीराम की नगरी अयोध्या और माता सीता की जन्मस्थली जनकपुर धाम के बीच पहली सीधी ट्रेन सेवा आज से शुरू हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह ने हरी झंडी दिखाकर सरयू-कमला एक्सप्रेस को रवाना किया। यह ट्रेन उत्तर प्रदेश और बिहार के 10 स्टेशनों पर रुकेगी। पहले दिन इसमें 1,158 यात्री सवार हुए। आम यात्रियों के लिए नियमित सेवा 28 नवंबर से शुरू होगी।
वाल्मीकि रामायण के मुताबिक, राजा दशरथ को राम बारात लेकर मिथिला के जनकपुर पहुंचने में चार दिन लगे थे। अब अयोध्या से जनकपुर धाम तक का यही सफर ट्रेन से करीब 19 घंटे में पूरा हो सकेगा।
अयोध्या रेलवे स्टेशन पर बड़ी एलईडी स्क्रीन के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह ट्रेन को हरी झंडी दिखाते नजर आए। इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि भारत और नेपाल के रिश्ते साझा इतिहास, आस्था और संस्कृति से जुड़े हैं। भगवान राम और माता सीता दोनों देशों की साझा विरासत के प्रतीक हैं। उन्होंने साल 2018 में जनकपुर यात्रा का जिक्र करते हुए कहा कि नेपाल के बिना हमारे तीर्थ अधूरे हैं और नेपाल के बिना हमारे राम भी अधूरे हैं।
मोदी ने कहा कि सरयू-कमला एक्सप्रेस की शुरुआत से दोनों देशों के इस रिश्ते को नया आयाम मिलेगा। ट्रेन रवाना करने से पहले दोनों प्रधानमंत्रियों ने रेलवे का गति शक्ति पोर्टल और दूसरी तकनीकों को भी देखा।
अयोध्या कैंट से जनकपुर धाम के बीच करीब 604 किलोमीटर की दूरी है। इस सफर में ट्रेन उत्तर प्रदेश और बिहार के कई शहरों से होकर गुजरेगी। भारत में 10 प्रमुख स्टेशनों पर ट्रेन रुकेगी। इनमें अयोध्या धाम, मनकापुर, बस्ती, गोरखपुर, नरकटियागंज, रक्सौल, सीतामढ़ी, शीशो (दरभंगा), मधुबनी और जयनगर शामिल हैं।
जयनगर भारत की ओर इस रेल मार्ग का आखिरी स्टेशन होगा। यहां से ट्रेन भारत-नेपाल सीमा पार करके नेपाल में प्रवेश करेगी और जनकपुर धाम पहुंचेगी।
इस ट्रेन में यात्रियों के लिए आधुनिक एलएचबी कोच लगाए जाएंगे। पूरी ट्रेन में कुल 17 कोच होंगे। इनमें एसी और स्लीपर श्रेणी के डिब्बे शामिल रहेंगे। हालांकि, यात्रियों को जनरल श्रेणी का कोच नहीं मिलेगा। ट्रेन में आरएसी और वेटिंग टिकट की सुविधा भी उपलब्ध नहीं होगी। ऐसे में यात्रा के लिए कन्फर्म टिकट लेना जरूरी होगा।
भारत और नेपाल के नागरिकों को एक-दूसरे के देश में जाने के लिए वीजा की जरूरत नहीं होती, लेकिन पहचान पत्र साथ रखना अनिवार्य है।
ट्रेन का किराया, समय-सारणी और दूसरी जरूरी जानकारियों की आधिकारिक सूची जारी होने के बाद टिकट बुकिंग शुरू होगी। यात्री आईआरसीटीसी की वेबसाइट और मोबाइल ऐप के अलावा रेलवे आरक्षण काउंटरों से भी टिकट ले सकेंगे। नेपाल में यात्रा के दौरान नेपाली रुपये के साथ 100 रुपये तक के भारतीय नोट इस्तेमाल किए जा सकते हैं। 100 रुपये से अधिक मूल्य के भारतीय नोट वहां प्रतिबंधित हैं। इसलिए यात्रियों को इस बात का ध्यान रखना होगा।
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