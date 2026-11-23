अयोध्या रेलवे स्टेशन पर बड़ी एलईडी स्क्रीन के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह ट्रेन को हरी झंडी दिखाते नजर आए। इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि भारत और नेपाल के रिश्ते साझा इतिहास, आस्था और संस्कृति से जुड़े हैं। भगवान राम और माता सीता दोनों देशों की साझा विरासत के प्रतीक हैं। उन्होंने साल 2018 में जनकपुर यात्रा का जिक्र करते हुए कहा कि नेपाल के बिना हमारे तीर्थ अधूरे हैं और नेपाल के बिना हमारे राम भी अधूरे हैं।