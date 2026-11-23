सोमवार के जनता दर्शन में गोंडा के प्रिंस साहू की फरियाद खास चर्चा में रही। वजह यह थी कि वह किसी सरकारी सुविधा या निजी विवाद के लिए नहीं, बल्कि अपने खेल के सपने को पूरा करने की उम्मीद लेकर मुख्यमंत्री के पास पहुंचा था। मुख्यमंत्री ने भी उसकी उम्र और परिस्थिति को देखते हुए उसे डांटने या केवल औपचारिक जवाब देने के बजाय समझाया और आगे बढ़ने का हौसला दिया। प्रिंस के लिए अब सबसे जरूरी है कि वह अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे और अच्छे अंकों से परीक्षा पास करे। साथ ही क्रिकेट के प्रति अपने जुनून और अभ्यास को भी बनाए रखे। मुख्यमंत्री की ओर से मिले भरोसे ने उसके सपने को एक नई उम्मीद दी है। इस मुलाकात का संदेश भी साफ है कि बच्चों को अपने सपने देखने चाहिए, मेहनत करनी चाहिए और पढ़ाई के साथ अपनी प्रतिभा को निखारने का प्रयास करना चाहिए।