जनता दर्शन में गोंडा से आए बच्चे की सुनी फरियाद, मुख्यमंत्री ने अभिभावक की तरह की Counselling; बोले- खूब खेलो, लेकिन पढ़ाई से भी नाता मत तोड़ना (फोटो सोर्स : Ritesh Singh )
Janta Darshan Prince Sahu: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सोमवार को लखनऊ में आयोजित जनता दर्शन के दौरान एक अलग ही अंदाज में नजर आए। आमतौर पर जनता दर्शन में लोग अपनी निजी, पारिवारिक और सरकारी समस्याएं लेकर पहुंचते हैं, लेकिन इस बार गोंडा से आया कक्षा आठ का एक छात्र अपनी जिंदगी का सपना लेकर मुख्यमंत्री के सामने पहुंचा। बच्चे का सपना क्रिकेटर बनने का है। वह क्रिकेट की दुनिया में अपना नाम रोशन करना चाहता है, लेकिन परिवार की आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण उसका यह सपना आगे नहीं बढ़ पा रहा है। न तो वह अपनी Cricket Coaching की फीस जमा कर पा रहा है और न ही क्रिकेट खेलने के लिए जरूरी Kit खरीदने की स्थिति में है।
बच्चे की बात सुनने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उसे निराश नहीं होने दिया। उन्होंने करीब चार से पांच मिनट तक उसके साथ बातचीत की और एक अभिभावक की तरह समझाया कि जिंदगी में खेल जितना जरूरी है, उतनी ही जरूरी पढ़ाई भी है। मुख्यमंत्री ने मुस्कुराते हुए कहा, ''बेटा, तुम्हारा नाम प्रिंस है, इसलिए पढ़-लिखकर प्रिंस बनो। हम तुम्हारा क्रिकेट में भी Admission करवा देंगे।'' मुख्यमंत्री की इस बात से बच्चे के चेहरे पर खुशी साफ दिखाई दी।
गोंडा जिले के इटियाथोक क्षेत्र के पड़री पारासराय गांव निवासी प्रिंस साहू कक्षा आठ का छात्र है। उसे बचपन से ही क्रिकेट खेलने का शौक है। क्रिकेट के प्रति उसका जुनून इतना है कि वह आगे चलकर एक अच्छा खिलाड़ी बनना चाहता है। उसका सपना है कि वह क्रिकेट के मैदान पर अपनी प्रतिभा दिखाए और परिवार के साथ-साथ अपने गांव और जिले का नाम भी रोशन करे। लेकिन हर बच्चे के सपने पूरे करने के रास्ते आसान नहीं होते। प्रिंस के सामने भी सबसे बड़ी परेशानी आर्थिक स्थिति की है। परिवार की सीमित आमदनी के चलते उसके लिए क्रिकेट की Coaching की फीस भरना और जरूरी खेल सामग्री खरीदना मुश्किल हो रहा है। इसी उम्मीद के साथ वह लखनऊ पहुंचा और मुख्यमंत्री के जनता दर्शन में अपनी बात रखने का फैसला किया।
जनता दर्शन में लोगों की समस्याएं सुनते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब प्रिंस के पास पहुंचे तो उन्होंने बच्चे से प्यार से पूछा कि वह यहां किस काम से आया है। इस पर प्रिंस ने अपनी परेशानी और क्रिकेटर बनने की इच्छा मुख्यमंत्री को बताई। बच्चे की बात सुनकर मुख्यमंत्री ने उसे ध्यान से समझा और कहा कि अभी वह आठवीं कक्षा में पढ़ रहा है। इस उम्र में उसे अपनी पढ़ाई पर भी पूरा ध्यान देना चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि खूब खेलो और खेल के प्रति अपना जुनून बनाए रखो, लेकिन पढ़ाई-लिखाई को कभी नजरअंदाज मत करना। पहले इस सत्र में मन लगाकर पढ़ाई करो और अच्छे नंबरों से पास हो। इसके बाद क्रिकेट की Coaching में Admission दिलाने की व्यवस्था की जाएगी। मुख्यमंत्री ने उसे भरोसा दिलाया कि आर्थिक परेशानी उसके सपनों के रास्ते में रुकावट नहीं बनने दी जाएगी।
मुख्यमंत्री का यह आश्वासन प्रिंस के लिए किसी बड़ी राहत से कम नहीं था। उन्होंने साफ किया कि बच्चे की प्रतिभा को आगे बढ़ाने के लिए जरूरी मदद उपलब्ध कराने का प्रयास किया जाएगा। क्रिकेट की Training और Coaching के लिए उसकी व्यवस्था कराई जाएगी, ताकि वह अपनी क्षमता के अनुसार आगे बढ़ सके। दरअसल, कई बार छोटे शहरों और गांवों में प्रतिभाशाली बच्चों को सही मार्गदर्शन और संसाधन नहीं मिल पाते। ऐसे में आर्थिक परेशानी के कारण उनका हुनर आगे नहीं बढ़ पाता। प्रिंस की फरियाद भी इसी समस्या से जुड़ी थी। मुख्यमंत्री ने बच्चे को पढ़ाई और खेल दोनों में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। उनकी बातों से यह संदेश भी मिला कि किसी बच्चे में प्रतिभा है तो उसे सही दिशा और अवसर मिलना जरूरी है।
सोमवार को आयोजित जनता दर्शन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक-एक कर लोगों की समस्याएं सुनीं। कार्यक्रम में पहुंचे लोगों को कुर्सियों पर बैठाया गया था। मुख्यमंत्री स्वयं उनके पास पहुंचे और सभी से उनकी परेशानी के बारे में जानकारी ली। उन्होंने लोगों के प्रार्थना पत्र लिए और मौके पर मौजूद अधिकारियों को संबंधित मामलों में आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए।
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि जनता की समस्याओं का समाधान समय से होना चाहिए। किसी भी फरियादी को अनावश्यक रूप से सरकारी दफ्तरों के चक्कर न लगाने पड़ें। शिकायतों का निस्तारण पूरी संवेदनशीलता, निष्पक्षता और संतुष्टि के साथ किया जाए। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि जनता दर्शन में आने वाले लोगों की समस्याओं को केवल कागजी कार्रवाई तक सीमित न रखा जाए, बल्कि उनका वास्तविक समाधान सुनिश्चित किया जाए।
जनता दर्शन में कई लोग इलाज के लिए आर्थिक सहायता की मांग लेकर भी पहुंचे थे। मुख्यमंत्री ने ऐसे लोगों को भरोसा दिलाया कि पैसे की कमी के कारण किसी जरूरतमंद का इलाज नहीं रुकने दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि जिन लोगों को इलाज के लिए आर्थिक मदद की आवश्यकता है, वे संबंधित अस्पताल से इलाज का Estimate उपलब्ध कराएं। Estimate मिलते ही सरकार की ओर से आवश्यक आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने की कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि जरूरतमंद मरीजों के मामलों में संवेदनशीलता के साथ काम किया जाए। किसी व्यक्ति को गंभीर बीमारी के इलाज के लिए आर्थिक परेशानी का सामना न करना पड़े। सरकार की कोशिश है कि जरूरतमंद लोगों को समय पर सहायता मिल सके और उनका उपचार प्रभावित न हो।
जनता दर्शन में पुलिस, राजस्व, शिक्षा और बिजली विभाग से जुड़ी समस्याएं लेकर भी लोग पहुंचे थे। किसी ने जमीन से जुड़े विवाद की शिकायत की तो किसी ने सरकारी कामकाज में आ रही परेशानी बताई। कुछ लोगों ने बिजली और शिक्षा से संबंधित मामलों को भी मुख्यमंत्री के सामने रखा। मुख्यमंत्री ने सभी शिकायतों को संबंधित विभागों के अधिकारियों को भेजते हुए आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि आम आदमी की समस्या को गंभीरता से सुनना और उसका उचित समाधान करना प्रशासन की जिम्मेदारी है। अधिकारियों को यह ध्यान रखना चाहिए कि किसी भी व्यक्ति को न्याय पाने के लिए लंबे समय तक इंतजार न करना पड़े।
सोमवार के जनता दर्शन में गोंडा के प्रिंस साहू की फरियाद खास चर्चा में रही। वजह यह थी कि वह किसी सरकारी सुविधा या निजी विवाद के लिए नहीं, बल्कि अपने खेल के सपने को पूरा करने की उम्मीद लेकर मुख्यमंत्री के पास पहुंचा था। मुख्यमंत्री ने भी उसकी उम्र और परिस्थिति को देखते हुए उसे डांटने या केवल औपचारिक जवाब देने के बजाय समझाया और आगे बढ़ने का हौसला दिया। प्रिंस के लिए अब सबसे जरूरी है कि वह अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे और अच्छे अंकों से परीक्षा पास करे। साथ ही क्रिकेट के प्रति अपने जुनून और अभ्यास को भी बनाए रखे। मुख्यमंत्री की ओर से मिले भरोसे ने उसके सपने को एक नई उम्मीद दी है। इस मुलाकात का संदेश भी साफ है कि बच्चों को अपने सपने देखने चाहिए, मेहनत करनी चाहिए और पढ़ाई के साथ अपनी प्रतिभा को निखारने का प्रयास करना चाहिए।
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