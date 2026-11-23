Lucknow Murder Case: लखनऊ में एक महिला ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या कर दी। दोनों ने पहले ईंट से उसके सिर पर वार किया। इसके बाद महिला ने पति के मुंह में कपड़ा ठूंस दिया और प्रेमी ने पैरों से गला दबाकर उसकी जान ले ली। वारदात को अंजाम देने के लिए महिला ने डॉक्टर के पास जाने का बहाना बनाया था। 17 नवंबर को युवक का शव मिलने के बाद पोस्टमॉर्टम में हत्या की पुष्टि हुई। पुलिस ने रविवार को आरोपी पत्नी ज्योति कश्यप को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि उसका प्रेमी मनोज फरार है।