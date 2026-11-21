शव लेकर जा रहे 5 लोगों की मौत (एक्स फोटो Danish Khan)
Purvanchal Expressway Accident: उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे पर शनिवार सुबह भीषण सड़क हादसा हो गया। यहां सड़क किनारे खड़ी पिकअप में पीछे से एंबुलेंस टकरा गई। हादसे में एंबुलेंस सवार पांच लोगों की मौत हो गई। इनमें दो भाई भी शामिल हैं। एंबुलेंस में एक व्यक्ति का शव रखा था, जिसे जयपुर से पश्चिम बंगाल ले जाया जा रहा था। टक्कर इतनी जोरदार थी कि एंबुलेंस बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई और उसमें सवार लोग अंदर फंस गए। पुलिस और एक्सप्रेस-वे की सुरक्षा टीम ने काफी मशक्कत के बाद सभी को बाहर निकाला।
हादसा पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे पर सुबेहा थाना क्षेत्र के गेरावां गांव के पास 53.3वें किलोमीटर पर हुआ। शनिवार सुबह करीब 6:30 बजे एक राहगीर ने 112 कंट्रोल रूम को हादसे की सूचना दी। बताया गया कि एंबुलेंस सड़क किनारे खड़ी पिकअप में पीछे से टकरा गई है। पुलिस की शुरुआती जांच में सामने आया है कि एंबुलेंस चालक को झपकी आने के कारण यह हादसा हुआ। टक्कर इतनी तेज थी कि एंबुलेंस का अगला हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। उसमें सवार सभी लोग अंदर फंस गए थे।
सूचना मिलते ही पुलिस और एक्सप्रेस-वे की सुरक्षा टीम मौके पर पहुंची। एंबुलेंस का दरवाजा तोड़कर काफी मशक्कत के बाद सभी लोगों को बाहर निकाला गया। इसके बाद उन्हें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैदरगढ़ ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने पांचों को मृत घोषित कर दिया।
जानकारी के मुताबिक, एंबुलेंस में अजीजुल हक का शव रखा हुआ था। उनके परिजन और एंबुलेंस के चालक जयपुर से शव लेकर पश्चिम बंगाल जा रहे थे। रास्ते में बाराबंकी के पास यह हादसा हो गया। हादसे में दो भाइयों समेत एंबुलेंस में सवार पांच लोगों की जान चली गई। शुरुआती जानकारी में मृतकों में रफीकुल हक और अमीनुल हक का नाम सामने आया। दोनों अजीजुल हक के भाई बताए गए हैं। इसके अलावा एंबुलेंस के दोनों चालकों की भी मौत हो गई।
हैदरगढ़ कोतवाल अनिल कुमार पांडे के मुताबिक, हादसे में मारे गए लोगों के शवों की पहचान कर उनके परिवार वालों को सूचना दे दी गई है। पहचान संबंधी जानकारी में राजस्थान के अलवर जिले के पीपल खेर निवासी जय सिंह के बेटे हरि ओम योगी, पश्चिम बंगाल के कूचबिहार जिले के मध्य बाला भूत निवासी अमिनूर हक और सुकनस पुकानगंज मुली वाला भूत निवासी रूपिक का नाम सामने आया है। राजस्थान के जयपुर स्थित जवाहर नगर कच्ची बस्ती निवासी मकबूल खान के बेटे शुमान का नाम भी पहचान संबंधी विवरण में दिया गया है। पांचवें मृतक की पहचान एंबुलेंस चालक आलम के रूप में बताई गई है, जो पश्चिम बंगाल के कूचबिहार जिले के सुल्तानगंज क्षेत्र के निवासी थे।
हादसे की जानकारी मिलने के बाद प्रभारी पुलिस अधीक्षक विवेक तिवारी और सीओ हैदरगढ़ समीर सिंह ने घटनास्थल का जायजा लिया। सुबेहा थाना निरीक्षक बेचू सिंह ने बताया कि हादसे में पांच लोगों की मौत हुई है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। शुरुआती जांच में चालक को झपकी आने की बात सामने आई है।
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