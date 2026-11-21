हैदरगढ़ कोतवाल अनिल कुमार पांडे के मुताबिक, हादसे में मारे गए लोगों के शवों की पहचान कर उनके परिवार वालों को सूचना दे दी गई है। पहचान संबंधी जानकारी में राजस्थान के अलवर जिले के पीपल खेर निवासी जय सिंह के बेटे हरि ओम योगी, पश्चिम बंगाल के कूचबिहार जिले के मध्य बाला भूत निवासी अमिनूर हक और सुकनस पुकानगंज मुली वाला भूत निवासी रूपिक का नाम सामने आया है। राजस्थान के जयपुर स्थित जवाहर नगर कच्ची बस्ती निवासी मकबूल खान के बेटे शुमान का नाम भी पहचान संबंधी विवरण में दिया गया है। पांचवें मृतक की पहचान एंबुलेंस चालक आलम के रूप में बताई गई है, जो पश्चिम बंगाल के कूचबिहार जिले के सुल्तानगंज क्षेत्र के निवासी थे।