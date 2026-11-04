‘हां, मैंने पत्नी के साथ मिलकर बहन का मार डाला, सिर और मुंह कुचलकर ली जान’, भाई का कबूलनामा

आरोप है कि दोनों ने मंजू का सिर और मुंह बुरी तरह कुचलकर उसकी हत्या की थी। पुलिस की जांच में सामने आया कि संदीप का मकान महादेवा कॉरिडोर परियोजना की जद में आया था। इसके बदले उसे करीब 42 लाख रुपये का मुआवजा मिला था। संदीप को आशंका थी कि इस रकम में उसकी बहन मंजू को भी हिस्सा देना पड़ सकता है। इसी लालच में उसने पत्नी के साथ मिलकर हत्या की साजिश रची और वारदात को अंजाम दिया।