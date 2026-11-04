4 नवंबर 2026,

बुधवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Diwali

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

बाराबंकी

‘हां, मैंने पत्नी के साथ मिलकर बहन का मार डाला, सिर और मुंह कुचलकर ली जान’, भाई का कबूलनामा

Manju Gautam Murder Case: बाराबंकी के महादेवा में 42 लाख रुपये के मुआवजे के लालच में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता मंजू गौतम की हत्या। पुलिस ने भाई संदीप और भाभी शीतल को गिरफ्तार कर जेल भेजा।
2 min read
Follow Patrika on Google News
Google source verification

बाराबंकी

image

Aman Pandey

Updated: 4 Nov 2026, 10:25 AM IST

Manju Gautam Murder Case

बाराबंकी में युवती की हत्या में गिरफ्तार भाई-भाभी।

Barabanki Murder Case: महादेवा कॉरिडोर परियोजना के तहत मिले 42 लाख रुपये के मुआवजे के लालच में भाई ने अपनी पत्नी के साथ मिलकर बहन की हत्या कर दी। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता मंजू गौतम की हत्या के मामले में पुलिस ने उसके सगे भाई संदीप और भाभी शीतल उर्फ मायावती को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पुलिस के अनुसार, आरोपियों ने पूछताछ में अपना जुर्म कबूल कर लिया है।

आरोप है कि दोनों ने मंजू का सिर और मुंह बुरी तरह कुचलकर उसकी हत्या की थी। पुलिस की जांच में सामने आया कि संदीप का मकान महादेवा कॉरिडोर परियोजना की जद में आया था। इसके बदले उसे करीब 42 लाख रुपये का मुआवजा मिला था। संदीप को आशंका थी कि इस रकम में उसकी बहन मंजू को भी हिस्सा देना पड़ सकता है। इसी लालच में उसने पत्नी के साथ मिलकर हत्या की साजिश रची और वारदात को अंजाम दिया।

घर में मिला था क्षत-विक्षत शव

गत 30 अक्टूबर को रामनगर थाना क्षेत्र के महादेवा मंदिर से करीब 200 मीटर दूर दलित बस्ती में मंजू गौतम का शव उसके घर में संदिग्ध परिस्थितियों में मिला था। मंजू विकासखंड सूरतगंज की लोधौरा ग्राम पंचायत में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के पद पर तैनात थी।

बिना चुनाव लड़े ही लूंगा मुख्यमंत्री पद की शपथ: वाराणसी में अखिलेश यादव का बड़ा ऐलान

ये भी पढ़ें
Akhilesh Yadav

घटना की जानकारी मिलने पर उसकी छोटी बहन वंदना मौके पर पहुंची। घर के अंदर मंजू का क्षत-विक्षत शव पड़ा था। उसका सिर और मुंह बुरी तरह कुचला हुआ था। वंदना ने तत्काल पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने साक्ष्य जुटाने के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।

बहन ने भाई पर जताया था शक

वंदना ने पुलिस को दी तहरीर में आरोप लगाया था कि मंजू के भाई संदीप को जमीन के मुआवजे के रूप में करीब 42 लाख रुपये मिले थे। इस रकम में हिस्सा न देना पड़े, इसके लिए संदीप ने मंजू के साथ दो-तीन बार मारपीट भी की थी। वंदना ने हत्या में भाई और भाभी के शामिल होने की आशंका जताई थी।

पुलिस ने तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की। प्राथमिक जांच में संदीप और उसकी पत्नी शीतल उर्फ मायावती की भूमिका संदिग्ध मिली। वारदात के बाद दोनों घर से फरार हो गए थे।

गजपतिपुर मोड़ से गिरफ्तार हुए आरोपी

एडिशनल एसपी उत्तरी विवेक तिवारी के मुताबिक, पुलिस ने सर्विलांस टीम की मदद से आरोपियों की लोकेशन ट्रेस की। इसके बाद दोनों को गजपतिपुर मोड़ के पास से गिरफ्तार कर लिया गया। पूछताछ में संदीप ने पत्नी के साथ मिलकर बहन की हत्या करने की बात कबूल की। पुलिस ने दोनों आरोपियों को जेल भेज दिया है।

‘UP में बड़े पैमाने पर कटे वोट’, SIR पर आराधना मिश्रा ने योगी सरकार को घेरा; CM योगी और गृह मंत्री के बयानों पर उठाए सवाल

ये भी पढ़ें
Aradhana Mishra Mona

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

4 Nov 2026, 10:25 AM IST

Published on:

Hindi News / Uttar Pradesh / Barabanki / ‘हां, मैंने पत्नी के साथ मिलकर बहन का मार डाला, सिर और मुंह कुचलकर ली जान’, भाई का कबूलनामा

बड़ी खबरें

View All

बाराबंकी

उत्तर प्रदेश

UP Crime: बाराबंकी ड्रग्स केस में 9 साल बाद फैसला, दो दोषियों को 10-10 साल की जेल

Arrest
बाराबंकी

‘कांग्रेस ने बिगाड़ा देश का माहौल’, समाजवादी चिंतक राजनाथ शर्मा ने दिया बड़ा बयान; CM योगी को लेकर जानिए क्या बोले?

Rajnath Sharma, Congress, CM Yogi, UP Politics
बाराबंकी

सरयू का जलस्तर बढ़ा, हेतमापुर में कटान का खतरा; एडीएम ने दिए बचाव के निर्देश

रामनगर के हेतमापुर में सरयू नदी के बढ़े जलस्तर का निरीक्षण करते अपर जिलाधिकारी निरंकार सिंह (फोटो सोर्स : Ritesh Singh )
बाराबंकी

गोंडा जा रहे चंद्रशेखर आजाद को पुलिस ने रोका, अधिकारियों से तीखी बहस; 3 घंटे धरने के बाद लौटे लखनऊ

Chandrashekhar Azad, Gonda News, Barabanki Police, Vinod Sahni Murder Case, UP Politics, Azad Samaj Party
बाराबंकी

बाराबंकी टोल पर अजय राय की गिरफ्तारी, विनोद साहनी के परिवार से मिलने गोंडा जा रहे थे कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष

ajay rai arrest gonda vinod sahani murder case up news
बाराबंकी
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

Weather

PM Narendra Modi

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

National News

Entertainment News

Health News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.