गोंडा जा रहे चंद्रशेखर आजाद को पुलिस ने रोका, अधिकारियों से तीखी बहस; 3 घंटे धरने के बाद लौटे लखनऊ

चंद्रशेखर आजाद ने सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि यूपी में दलित समुदाय के लोग न तो जीते जी सुरक्षित हैं और न ही मरने के बाद। उन्होंने विनोद साहनी हत्याकांड की सीबीआई जांच की मांग की है। इसके साथ ही चंद्रशेखर ने मांग की है कि मृतक के परिवार को सरकार की तरफ से एक करोड़ रुपये का मुआवजा, एक सरकारी नौकरी और परिवार को पूरी सुरक्षा दी जाए। बता दें कि चंद्रशेखर को रोकने के लिए मौके पर गोंडा और बाराबंकी पुलिस के आला अधिकारियों सहित भारी संख्या में पुलिस बल तैनात था। इस दौरान आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की।