शादी के 10 दिन बाद पति गया गुजरात, डेढ़ महीने में पत्नी ने दिया बच्चे को जन्म, प्रेमी पर 40-50 हजार देकर मामला दबाने का आरोप

बाराबंकी के सुबेहा थाना क्षेत्र में युवक और युवती की शादी 20 जून को हुई थी। शादी के करीब 10 दिन बाद युवक काम के सिलसिले में गुजरात चला गया। इसी दौरान परिवार के लोगों ने उसे फोन कर पत्नी के गर्भवती होने की जानकारी दी। पत्नी के गर्भवती होने की बात सामने आने के बाद दोनों पक्षों के बीच विवाद बढ़ गया। मामला पुलिस तक पहुंचा तो दोनों पक्षों को सुबेहा थाने बुलाया गया। इसी दौरान मंदिर के पास युवती ने बच्चे को जन्म दे दिया। महिला की अचानक तबीयत बिगड़ने और डिलीवरी होने के बाद पुलिस ने जच्चा-बच्चा को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेजा। वहां से दोनों को जिला महिला अस्पताल रेफर कर दिया गया।