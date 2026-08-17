Lodheshwar Mahadeva : लोधेश्वर महादेवा में आस्था का सैलाब: सावन के तीसरे सोमवार उमड़ी श्रद्धालुओं की भारी भीड़

श्रद्धालुओं की सुविधा को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग की ओर से मंदिर परिसर में निशुल्क चिकित्सा शिविर लगाए गए। होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक और अंग्रेजी चिकित्सा पद्धति के शिविरों में चिकित्सकों और स्वास्थ्य कर्मियों ने श्रद्धालुओं को आवश्यक उपचार उपलब्ध कराया। डॉ. सौरभ सोनकर, डॉ. वेद प्रकाश, डॉ. लक्ष्मी और डॉ. प्रिया सिंह ने सहयोगी स्टाफ के साथ शिविरों में सेवाएं दीं। गर्मी, लंबी कतार और अत्यधिक भीड़ के कारण किसी श्रद्धालु को स्वास्थ्य संबंधी परेशानी होने पर स्वास्थ्य कर्मियों ने तत्काल उपचार उपलब्ध कराया। चिकित्सा शिविरों में सामान्य बीमारियों और थकान से परेशान श्रद्धालुओं को दवाएं भी उपलब्ध कराई गईं। प्रशासन की ओर से श्रद्धालुओं से भीड़ में धैर्य बनाए रखने और किसी भी स्वास्थ्य समस्या की स्थिति में तत्काल चिकित्सा शिविर पहुंचने की अपील की गई।