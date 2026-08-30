Barabanki News: बाराबंकी में महिला थानाध्यक्ष पर गंभीर आरोप, पति की नपुंसकता पर की टिप्पणी, SP ने बैठाई जांच

महिला का आरोप है कि 1 अगस्त को महिला थाने में दोनों पक्षों के बीच समझौते को लेकर बातचीत चल रही थी। इसी दौरान महिला थानाध्यक्ष रत्ना कुमारी ने उसके पति की कथित नपुंसकता को लेकर उससे आपत्तिजनक सवाल किया। रूबीना ने अपनी शिकायत में कहा है कि थानाध्यक्ष की कथित टिप्पणी से उसे बेहद ठेस पहुंची। उसका कहना है कि जिस जगह महिलाओं की शिकायत सुनी जाती है, वहां एक जिम्मेदार अधिकारी से इस तरह की टिप्पणी की उम्मीद नहीं थी। महिला ने यह भी आरोप लगाया कि बातचीत के दौरान दूसरे पक्ष के लोगों को बैठने के लिए कुर्सी दी गई, जबकि उसे खड़े रहने को कहा गया। उसके मुताबिक, इस व्यवहार ने उसे और ज्यादा अपमानित महसूस कराया।