‘इस मुद्दे पर बात नहीं करूंगा!’ E20 पेट्रोल विवाद पर घिरे योगी के मंत्री, तो बनाया किनारा

जिले को नंबर देने की बात पूछी गई तो सुरेश राही मुस्कुराए और बोले, आपको मिलाकर बाराबंकी को 100 में 100 नंबर दूंगा। उन्होंने जलभराव की समस्या का जिक्र भी किया। बरसात में कुछ जगहों पर पानी भरने की शिकायत है। इस पर उन्होंने अधिकारियों को पानी निकासी की बेहतर व्यवस्था करने के निर्देश दिए। मंत्री का कहना था कि ऐसी समस्याएं स्थायी नहीं होतीं। जल्दी निदान हो जाता है। सभी अधिकारी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशों के मुताबिक काम कर रहे हैं। जहां कमी दिखे वहां समय-समय पर निर्देश दिए जाते हैं।