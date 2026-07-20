CM योगी का बाराबंकी से ऐलान- लोधेश्वर धाम बनेगा भव्य, विरासत संरक्षण पर करोड़ों की सौगात

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बिना नाम लिए समाजवादी पार्टी की पूर्व सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि देश 1947 में स्वतंत्र हो गया था, लेकिन स्वतंत्रता का वास्तविक लाभ प्रदेश की कई ऐतिहासिक और धार्मिक धरोहरों तक नहीं पहुंच पाया। उन्होंने कहा कि आजादी के बाद कब्रिस्तानों की बाउंड्री वॉल के लिए तो धन उपलब्ध कराया गया, लेकिन लोधेश्वर महादेव मंदिर के विकास के लिए कोई ठोस योजना नहीं बनाई गई। उन्होंने कहा कि यह केवल एक मंदिर की उपेक्षा नहीं थी, बल्कि भारत की सांस्कृतिक विरासत की भी अनदेखी थी। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार ने सत्ता में आने के बाद इस सोच को बदलने का कार्य किया और धार्मिक, सांस्कृतिक तथा ऐतिहासिक स्थलों के विकास को नई प्राथमिकता दी।