Stone Pelting On Police: पुलिस पर पथराव से बिगड़े हालात, दरोगा-सिपाही को दौड़कर बचानी पड़ी जान! बाराबंकी में युवक की मौत पर बिगड़ी स्थिति

Stone Pelting On Police: उत्तर प्रदेश के बाराबंकीजिले में एक युवक की संदिग्ध मौत के बाद मंगलवार को हालात अचानक तनावपूर्ण हो गए। मृतक के परिजन और ग्रामीण आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी की मांग को लेकर सड़क पर उतर आए। प्रदर्शन के दौरान लखनऊ-बहराइच नेशनल हाईवे पर शव रखकर जाम लगाया गया। जब पुलिस ने जाम खुलवाने का प्रयास किया तो भीड़ उग्र हो गई और पुलिस टीम पर पथराव शुरू कर दिया। इस दौरान रामनगर थाना प्रभारी अरुण प्रताप सिंह घायल हो गए और कुछ समय के लिए बेहोश होकर गिर पड़े। घटना के बाद मौके पर अतिरिक्त पुलिस बल और पीएसी तैनात करनी पड़ी।