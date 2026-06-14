UP Politics: बाराबंकी में पसमांदा नेता का बड़ा दावा, ‘योगी सरकार ने दिया लाभ, अखिलेश राज में हुआ भेदभाव’

Pasmanda Community WasimRain : उत्तर प्रदेश की राजनीति में मुस्लिम वोट बैंक और पसमांदा समाज को लेकर एक बार फिर बहस तेज हो गई है। ऑल इंडिया पसमांदा मुस्लिम महाज के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वसीम राइन ने बाराबंकी में मीडिया से बातचीत के दौरान समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और मुस्लिम वोटरों को लेकर मंत्री संजय गंगवार द्वारा दिए गए बयान का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि मंत्री ने जो बात कही है, वह भले ही कुछ लोगों को कड़वी लगे, लेकिन उसमें सच्चाई है। उन्होंने दावा किया कि योगी आदित्यनाथ सरकार में पसमांदा मुसलमानों को विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ मिला है और किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया गया।