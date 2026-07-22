Barabanki News: मजाक बना मौत की वजह! दोस्तों ने एयर प्रेशर मशीन से युवक के प्राइवेट पार्ट में भरी हवा, 4 दिन बाद मौत

मृतक की पहचान संजू के रूप में हुई है, जो बाराबंकी के जहांगीराबाद थाना क्षेत्र के चंदौली गांव का रहने वाला था। वह रिलायंस फैक्ट्री में मजदूरी करता था। परिजनों का आरोप है कि 17 जुलाई को काम के दौरान उसके कुछ सहकर्मियों ने मजाक-मजाक में एयर प्रेशर मशीन की पाइप उसके गुप्तांग के पास लगा दी और तेज दबाव से हवा छोड़ दी। बताया जा रहा है कि शरीर में जरूरत से ज्यादा हवा भरने के बाद संजू की तबीयत अचानक बिगड़ गई। उसका शरीर फूलने लगा और कुछ ही देर में वह बेहोश हो गया। घटना के बाद आरोपी सहकर्मी मौके से भाग गए।