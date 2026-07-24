ब्रेन वॉश कर युवती का कराया धर्म परिवर्तन और निकाह, बाराबंकी में सिपाही समेत 12 लोगों पर FIR दर्ज

UP Crime News: उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले में एक नाबालिग किशोरी का ब्रेनवॉश कर अवैध धर्मांतरण, जबरन निकाह और यौन उत्पीड़न का सनसनीखेज मामला सामने आया है। आरोप है कि एक मौलाना ने कार के भीतर ही किशोरी का निकाह कराया। इसके बाद आरोपी लगातार उसका यौन शोषण करता रहा और इस दौरान दो बार उसका गर्भपात भी कराया गया। इस पूरे मामले में कोतवाली में तैनात रहे एक पुलिस सिपाही पर भी मदद करने का आरोप है। पीड़िता की मां की शिकायत पर एसपी के निर्देश के बाद फतेहपुर कोतवाली पुलिस ने सिपाही समेत चार नामजद और आठ अज्ञात आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया है। पुलिस ने तीन आरोपियों को हिरासत में ले लिया है।