‘अब बंदूक-मिसाइल से नहीं, ड्रोन से लड़े जाएंगे युद्ध’, नोएडा में लगेगी बड़ी फैक्ट्री – डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक

Brajesh Pathak Latest News: आने वाले समय में दुनिया में लड़ाई का तरीका पूरी तरह बदलने वाला है। अब भविष्य के युद्ध बारूद, बंदूक या बड़ी-बड़ी मिसाइलों से नहीं, बल्कि आसमान में उड़ने वाले हाई-टेक ड्रोन से लड़े जाएंगे। इसी को देखते हुए यूपी सरकार अब नोएडा में युद्ध वाले ड्रोन बनाने की एक बहुत बड़ी फैक्ट्री लगाने जा रही है। यह बड़ा एलान यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने बाराबंकी में एक कार्यक्रम के दौरान किया। इसके साथ ही उन्होंने राज्य के अस्पतालों और स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर भी कई बड़े वादे किए, जिसमें डॉक्टरों को 5 लाख रुपये महीना तक की सैलरी देने की बात कही गई है।