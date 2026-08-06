बाराबंकी में दीवार गिरने से दर्दनाक हादसा, मदरसा जा रहे भाई-बहन की मौत, तीन घायल

Tragic accident in Barabanki, two innocent siblings died: बाराबंकी में दर्दनाक हादसा हो गया।जब मदरसा में पढ़ने जा रहे बच्चों के ऊपर जर्जर दीवार गिर गई। अचानक हुए घटनाक्रम में बच्चों को बचने का मौका नहीं मिला और दीवार के नीचे पांचो बच्चे दब गए। घटना के बाद हड़कंप मच गया। मौके पर मौजूद लोगों ने मलबे को हटाने का काम किया। घटना की जानकारी पुलिस को दी गई। जब तक मलबा हटाया जाता पांचो बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए। जिन्हें उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया। जहां डॉक्टरों ने दो को मृत्यु घोषित कर दिया। जबकि तीन का उपचार चल रहा है। इस संबंध में थाना पुलिस ने बताया कि राहत और बचाव कार्य चलाया गया है। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मामला दरियाबाद क्षेत्र का है।