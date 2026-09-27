Barabanki: सरयू का जलस्तर बढ़ा, हेतमापुर में कटान का खतरा; एडीएम ने दिए बचाव के निर्देश

सरयू नदी के बढ़े जलस्तर के बाद नदी किनारे बसे गांवों में प्रशासन की सक्रियता बढ़ गई है। हेतमापुर में एडीएम के निरीक्षण के बाद अधिकारियों को संवेदनशील स्थानों पर विशेष निगरानी रखने के निर्देश दिए गए हैं। प्रशासन की कोशिश है कि नदी के जलस्तर में आगे होने वाले बदलाव को देखते हुए पहले से आवश्यक तैयारियां पूरी रखी जाएं। अतिवृष्टि के बाद जलस्तर बढ़ने की स्थिति में नदी किनारे कटान की समस्या ग्रामीणों के लिए बड़ी चुनौती बन सकती है। ऐसे में कटानरोधी कार्यों को समय से पूरा करने के साथ प्रभावित परिवारों तक राहत पहुंचाना प्रशासन के लिए महत्वपूर्ण है। अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे मौके की स्थिति के अनुसार तत्काल निर्णय लें और किसी भी तरह की आपात स्थिति में समय गंवाए बिना राहत एवं बचाव कार्य शुरू करें।