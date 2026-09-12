बाराबंकी टोल पर अजय राय की गिरफ्तारी, विनोद साहनी के परिवार से मिलने गोंडा जा रहे थे कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष

आईएनसी उत्तर प्रदेश (inc_uttarpradesh)के इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया गया, '' बाराबंकी टोल प्लाजा के पास उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष श्री अजय राय जी को पुलिस द्वारा अलोकतांत्रिक ढंग से गिरफ्तार कर लिया गया है। श्री अजय राय जी कर्नलगंज (जनपद-गोंडा) के बर्तन कारोबारी स्व. विनोद साहनी जी की निर्मम हत्या के बाद उनके शोकाकुल परिवारजनों से मिलकर संवेदना व्यक्त करने और उन्हें न्याय का भरोसा दिलाने जा रहे थे। उत्तर प्रदेश की वर्तमान सरकार अपराध रोकने में पूरी तरह विफल साबित हो रही है, लेकिन पीड़ितों के आंसू पोंछने और उनके हक में आवाज उठाने वाले नेताओं को रोकने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा रही है। विपक्ष के नेताओं को जनता की आवाज उठाने से रोकना लोकतंत्र पर सीधा प्रहार है। कांग्रेस पार्टी सरकार की इस तानाशाही के आगे झुकने वाली नहीं है। स्व. विनोद साहनी जी के परिवार को न्याय दिलाने और प्रदेश में बिगड़ती कानून-व्यवस्था के खिलाफ कांग्रेस का संघर्ष जारी रहेगा।''