सहज-सरल, लेकिन इरादों के ‘अटल’ थे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी: मुख्यमंत्री योगी

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भारतीय राजनीति में अटल बिहारी वाजपेयी की भूमिका का उल्लेख करते हुए कहा कि 1990 के दशक में देश राजनीतिक अस्थिरता के दौर से गुजर रहा था। ऐसे समय में अटल जी ने राजनीतिक समन्वय और सहयोग की नई मिसाल कायम की। 1996 से 1998 के दौर में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए के निर्माण और विस्तार में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। मुख्यमंत्री ने कहा कि अलग-अलग राजनीतिक विचारधाराओं वाले दलों को साथ लेकर चलने की अटल जी की क्षमता उनकी राजनीतिक परिपक्वता को दर्शाती है। उन्होंने गठबंधन की राजनीति को केवल सत्ता का माध्यम नहीं बनाया, बल्कि राजनीतिक स्थिरता और सुशासन के लक्ष्य से जोड़ा। आज भी भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एनडीए विभिन्न राज्यों और केंद्र में सहयोगी दलों के साथ मिलकर सरकारें चला रहा है।